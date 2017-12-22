WDSSPR преодолел рубеж в 100 млрд рублей на российском рынке

Компания WDSSPR первой среди российских дистрибьюторов преодолела рубеж в 100 млрд рублей, собранных в кинопрокате России и СНГ (без учета Украины). По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», этот знаковый рубеж покорился прокатчику в эту пятницу, 22 декабря 2017 года. WDSSPR (первоначально компания называлась BVSPR) работает на отечественном рынке с 2007 года. На ее фильмы было продано в общей сложности 448 млн билетов.
Всего за время существования компании было выпущено уже 285 релизов, из которых 26 преодолели рубеж в 1 млрд рублей в РФ + СНГ, 67 – рубеж в 500 млн рублей, 194 – рубеж в 100 млн рублей. Два фильма – ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ и ЗВЕРОПОЛИС – собрали более 2 млрд рублей.
Наименьшую кассу (не считая фильма СЧАСТЬЕ – ЭТО..., на который билеты не продавались) принес КРАСНЫЙ ПОЯС, который в ноябре 2008 года собрал 70 тысяч рублей в двух кинотеатрах.
В первую двадцатку самых кассовых релизов WDSSPR входят две российские картины: ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ и СТАЛИНГРАД. Всего отечественные фильмы принесли прокатчику 9,6 млрд рублей.
Нынешний год получился самым успешным для WDSSPR. Компания в седьмой раз подряд выиграла соревнование среди прокатчиков, а также обновила свой же индустриальный рекорд по сборам за календарный год. По данным на 17 декабря, кассовые сборы WDSSPR составили в 2017-м 16,4 млрд рублей, что уже больше по сравнению с показателями 2016-го (15,4 млрд рублей).
ТОП-20: САМЫЕ КАССОВЫЕ РЕЛИЗЫ КОМПАНИИ WDSSPR (на 17.12.2017, с учетом стран СНГ без Украины).
|№
|Фильм
|Релиз
|Сборы
в РФ + СНГ,
рубли
|Посещаемость
в РФ + СНГ,
зрители
|1
|ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ
|25.05.2017
|2 324 766 938
|9 000 507
|2
|ЗВЕРОПОЛИС
|03.03.2016
|2 280 389 573
|9 409 379
|3
|ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ
|17.12.2015
|1 866 339 489
|5 797 705
|4
|ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ
|19.05.2011
|1 783 244 498
|7 429 244
|5
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
|26.10.2017
|1 730 581 048
|7 774 074
|6
|МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА
|23.04.2015
|1 718 105 352
|6 025 674
|7
|СТАЛИНГРАД
|10.10.2013
|1 670 288 105
|6 190 504
|8
|СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2
|04.05.2017
|1 609 659 976
|5 938 681
|9
|ДОКТОР СТРЭНДЖ
|03.11.2016
|1 429 997 368
|5 164 442
|10
|ТОР: РАГНАРЕК
|09.11.2017
|1 391 345 761
|5 060 288
|11
|ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3
|02.05.2013
|1 382 328 568
|5 229 440
|12
|СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ
|31.07.2014
|1 363 313 263
|5 338 247
|13
|КНИГА ДЖУНГЛЕЙ
|07.04.2016
|1 356 248 358
|5 294 908
|14
|МАЛЕФИСЕНТА
|29.05.2014
|1 306 287 230
|5 314 958
|15
|МСТИТЕЛИ
|03.05.2012
|1 278 569 169
|4 955 442
|16
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|04.03.2010
|1 253 661 610
|5 242 017
|17
|ТОР 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ
|07.11.2013
|1 165 258 869
|4 268 931
|18
|ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3
|24.05.2012
|1 151 464 003
|4 559 028
|19
|МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 2
|22.10.2015
|1 126 711 811
|5 090 146
|20
|ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ
|12.12.2013
|1 106 184 366
|4 779 601
22.12.2017 Автор: Андрей Белый
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