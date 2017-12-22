Новости


WDSSPR преодолел рубеж в 100 млрд рублей на российском рынке

26 фильмов компании собирали более 1 млрд рублей

Компания WDSSPR первой среди российских дистрибьюторов преодолела рубеж в 100 млрд рублей, собранных в кинопрокате России и СНГ (без учета Украины). По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», этот знаковый рубеж покорился прокатчику в эту пятницу, 22 декабря 2017 года. WDSSPR (первоначально компания называлась BVSPR) работает на отечественном рынке с 2007 года. На ее фильмы было продано в общей сложности 448 млн билетов.

Всего за время существования компании было выпущено уже 285 релизов, из которых 26 преодолели рубеж в 1 млрд рублей в РФ + СНГ, 67 – рубеж в 500 млн рублей, 194 – рубеж в 100 млн рублей. Два фильма – ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ и ЗВЕРОПОЛИС – собрали более 2 млрд рублей.

Наименьшую кассу (не считая фильма СЧАСТЬЕ – ЭТО..., на который билеты не продавались) принес КРАСНЫЙ ПОЯС, который в ноябре 2008 года собрал 70 тысяч рублей в двух кинотеатрах. 

В первую двадцатку самых кассовых релизов WDSSPR входят две российские картины: ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ и СТАЛИНГРАД. Всего отечественные фильмы принесли прокатчику 9,6 млрд рублей.

Нынешний год получился самым успешным для WDSSPR. Компания в седьмой раз подряд выиграла соревнование среди прокатчиков, а также обновила свой же индустриальный рекорд по сборам за календарный год. По данным на 17 декабря, кассовые сборы WDSSPR составили в 2017-м 16,4 млрд рублей, что уже больше по сравнению с показателями 2016-го (15,4 млрд рублей).

ТОП-20: САМЫЕ КАССОВЫЕ РЕЛИЗЫ КОМПАНИИ WDSSPR (на 17.12.2017, с учетом стран СНГ без Украины).

Фильм Релиз Сборы
в РФ + СНГ,
рубли		 Посещаемость
в РФ + СНГ,
зрители
1 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ		 25.05.2017 2 324 766 938 9 000 507
2 ЗВЕРОПОЛИС 03.03.2016 2 280 389 573 9 409 379
3 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ 17.12.2015 1 866 339 489 5 797 705
4 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ 19.05.2011 1 783 244 498 7 429 244
5 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 26.10.2017 1 730 581 048 7 774 074
6 МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА 23.04.2015 1 718 105 352 6 025 674
7 СТАЛИНГРАД 10.10.2013 1 670 288 105 6 190 504
8 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2 04.05.2017 1 609 659 976 5 938 681
9 ДОКТОР СТРЭНДЖ 03.11.2016 1 429 997 368 5 164 442
10 ТОР: РАГНАРЕК 09.11.2017 1 391 345 761 5 060 288
11 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3 02.05.2013 1 382 328 568 5 229 440
12 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 31.07.2014 1 363 313 263 5 338 247
13 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ 07.04.2016 1 356 248 358 5 294 908
14 МАЛЕФИСЕНТА 29.05.2014 1 306 287 230 5 314 958
15 МСТИТЕЛИ 03.05.2012 1 278 569 169 4 955 442
16 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 04.03.2010 1 253 661 610 5 242 017
17 ТОР 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ 07.11.2013 1 165 258 869 4 268 931
18 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3 24.05.2012 1 151 464 003 4 559 028
19 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 2 22.10.2015 1 126 711 811 5 090 146
20 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 12.12.2013 1 106 184 366 4 779 601

22.12.2017 Автор: Андрей Белый

Новости по теме:

«Синема Парк» и «Формула кино» не будут продавать билеты на «Звездные войны» онлайн

Наталья Хлюстова станет директором отдела продаж WDSSPR

Юлия Двуреченская покидает WDSSPR

WDSSPR установил рекорд сборов в России и СНГ

Антон Сиренко: «Перенос «Полного расколбаса» – это решение головного офиса»


Самое читаемое

Опубликованы результаты исследования ВЦИОМ

Россияне назвали лучшие отечественные фильмы 2017 года

Подробнее
Министр Мединский озвучил подробности будущего проекта

Минкультуры планирует взимать 3% с каждого кинобилета

Подробнее
Кроме того, организация думает над финансированием неигрового кино

Фонд кино может отказать франшизам в безвозвратных деньгах

Подробнее
Три новинки против «Звездных войн»

Прогноз кассовых сборов на 21–24 декабря 2017 года

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 