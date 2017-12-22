WDSSPR преодолел рубеж в 100 млрд рублей на российском рынке

Компания WDSSPR первой среди российских дистрибьюторов преодолела рубеж в 100 млрд рублей, собранных в кинопрокате России и СНГ (без учета Украины). По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», этот знаковый рубеж покорился прокатчику в эту пятницу, 22 декабря 2017 года. WDSSPR (первоначально компания называлась BVSPR) работает на отечественном рынке с 2007 года. На ее фильмы было продано в общей сложности 448 млн билетов.

Всего за время существования компании было выпущено уже 285 релизов, из которых 26 преодолели рубеж в 1 млрд рублей в РФ + СНГ, 67 – рубеж в 500 млн рублей, 194 – рубеж в 100 млн рублей. Два фильма – ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ и ЗВЕРОПОЛИС – собрали более 2 млрд рублей.

Наименьшую кассу (не считая фильма СЧАСТЬЕ – ЭТО..., на который билеты не продавались) принес КРАСНЫЙ ПОЯС, который в ноябре 2008 года собрал 70 тысяч рублей в двух кинотеатрах.

В первую двадцатку самых кассовых релизов WDSSPR входят две российские картины: ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ и СТАЛИНГРАД. Всего отечественные фильмы принесли прокатчику 9,6 млрд рублей.

Нынешний год получился самым успешным для WDSSPR. Компания в седьмой раз подряд выиграла соревнование среди прокатчиков, а также обновила свой же индустриальный рекорд по сборам за календарный год. По данным на 17 декабря, кассовые сборы WDSSPR составили в 2017-м 16,4 млрд рублей, что уже больше по сравнению с показателями 2016-го (15,4 млрд рублей).

ТОП-20: САМЫЕ КАССОВЫЕ РЕЛИЗЫ КОМПАНИИ WDSSPR (на 17.12.2017, с учетом стран СНГ без Украины).

22.12.2017 Автор: Андрей Белый