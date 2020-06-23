В ГК Wizart Animation сменился генеральный продюсер

Новым генеральным продюсером российской студии Wizart Animation стал Владимир Николаев. Об этом сообщает пресс-служба компании. Ранее пост генерального продюсера занимал Юрий Москвин.

Владимир Николаев работает в компании с ее основания в 2007-м году, является соучредителем студии и на протяжении всех лет занимал должность исполнительного продюсера. За время работы он выпустил четыре части франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, полнометражный фильм ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-ЕЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ и продолжение советского мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова 2». В 2019 вышла его первая режиссерская работа − фильм ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ.

«Сегодня мы наблюдаем сильные изменения в индустрии кино и, думаю, темпы этих изменений будут стремительно нарастать, − говорит Владимир Николаев. − На новом этапе развития Wizart Animation мы сохраним перед собой главную задачу − далее выпускать востребованные, оригинальные проекты как для российского рынка, так и для зарубежных рынков. Чтобы соответствовать сегодняшнему спросу и способствовать развитию индустрии мы намерены акцентировать внимание на качестве производимого контента, продолжим долгосрочное сотрудничество с нашими существующими партнерами и установим прочные партнерские отношения с глобальными OTT-сервисами».

В новой должности Владимир Николаев продолжит работу над анимационным сериалом «Снежная Королева: Хранители Чудес» и фильмом ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ, запланированным к выходу весной 2021 года. Также Wizart продолжает работу над экранизацией поэмы Пушкина РУСЛАН И ЛЮДМИЛА.

Wizart – российская кинокомпания полного цикла, занимающаяся производством высококачественных семейных анимационных фильмов, дистрибуцией и продвижением на российском и международных рынках. Входит в топ-25 самых перспективных анимационных компаний в мире по версии издания Animation Magazine.

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23.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Wizart Animation