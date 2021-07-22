Соединенные прогнозы Америки: уикенд 23–25 июля

На многих рынках мира, в том числе и в России, предстоящий уикенд ознаменуется противостоянием двух новинок: экшна G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ (CPP) и фантастического триллера ВРЕМЯ (UPI). Обе картины выходят только в кинотеатрах с кинопрокатным окном (БРОСОК КОБРЫ с 46-дневным окном, ВРЕМЯ - в зависимости от старта, но не менее 15 дней), так что никаких пиратских копий в хорошем качестве в ближайшее время появиться не должно. Первый из этого тандема фильм базируется на серии популярных игрушек компании Hasbro и входит в кинематографическую франшизу, посвященную ее персонажам. Это третий проект кинсоериала, а предыдущая картина выходила на экраны в 2013-м году. Правда в ней снимались такие звезды Голливуда, как Дуэйн Джонсон, Ченнинг Татум и Брюс Уиллис. Новинка обошлась без них, а ставка в ней сделана на азиатских героев и восточные единоборства. В этом отношении проект напоминает недавний МОРТАЛ КОМБАТ. Естественно, новинка выглядит менее статусно и характеризуется меньшей степенью фанатского хайпа, что нашло отражение в уровне предпродаж билетов за океаном. Да и ее производственный бюджет заметно сократился и составляет $88 млн против $175 млн и $145 млн за первые два фильма серии соответственно.

В свою очередь, ВРЕМЯ - это возвращение М.Найт Шьямалана на свою излюбленную территорию - территорию триллера с необычным сюжетом. Здесь он обрел свою популярность. Новинка снята по графическому роману "Песочный замок", однако вряд ли первоисточник картины хорошо известен в США или России. Ставка здесь в первую очередь делается на имя автора картины и необычный концепт, удачно продаваемый маркетингом.

И в Америке, и в России по уровню предстартового хайпа и предпродажам билетов ВРЕМЯ опережает БРОСОК КОБРЫ. При этом за океаном у обоих фильмов проблемы с критикой. Пресс-показы новой работы Шьямалана прошли непосредственно перед самым стартом проекта. Это говорит о сомнениях студии относительно того, как будет воспринят фильм. И первые отзывы критиков эти сомнения подтверждают. Текущий рейтинг картины составляет 57%, что заметно уступает СПЛИТУ. Пока минимальные сборы первого уикенда среди проектов Шьямалана в США были у ДЕВУШКИ В ВОДЕ и составляли $18 млн. Однако, с учетом текущей ситуации, не исключено, что у новинки они окажутся ниже, в интервале между цифрами ПИЛЫ: СПИРАЛЬ и ЗАКЛЯТИЯ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА. Аналогичная ситуация, судя по предпродажам, у фильма и в России.

У нового БРОСКА КОБРЫ первые рецензии также не вдохновляют, однако это характерно для франшизы, которая всегда скептически воспринималась прессой, но пользовалась успехом у подростковой публики. С учетом этого прогнозы на старт фильма в США пока находятся чуть выше, нежели у ВРЕМЕНИ. Однако для России сам по себе бренд данной серии не столь важен, чем применительно к ЧЕРЕПАШКАМ-НИНДЗЯ, а исчезновение звезд может перевести проект в разряд не столь обязательных для кинотеатрального просмотра. На это указывают и слабые первые продажи билетов на картину, заметно уступающие ВРЕМЕНИ.

(Выход в России Название фильма Дистрибьютор в России Прогноз сборов первого уикенда в США ($ млн) Фильмы-референсы Название фильма Сборы первого уикенда США ($ млн) Россия (млн рублей) Одновременно с США G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ Snake Eyes: G.I. Joe Origins CPP 15-20 МОРТАЛ КОМБАТ 23,3 475,4 БЛАДШОТ 9,2 173,5 Одновременно с США ВРЕМЯ Old UPI 12,5-15 ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА 24,1 111,3 ПИЛА: СПИРАЛЬ 8,8 71,2

22.07.2021 Автор: Семен Брожитов