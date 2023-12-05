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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 7–10 декабря 2023 года

Елки, птицы, рэперы и другие

На грядущем уикенде начинается «Новогодняя битва», и главной премьерой недели должны стать новые ЕЛКИ (NMG). Юбилейная, десятая часть франшизы выходит на фоне оживления зрительского интереса к бренду: девятая серия в прошлом году начала прокат со 125 млн рублей, а всего смогла привлечь 573 млн. В пользу новинки говорят и востребованность жанра комедии, и богатый актерский состав ленты (Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров).

Остросюжетную альтернативу праздничному кино предложат ЛУНАТИКИ (AK) – российская детективная драма со Степаном Белозеровым и Викторией Исаковой в главных ролях. В качестве референса в данном случае можно вспомнить недавний СИНДРОМ (24,8 млн на старте).

Одной из самых ярких премьер недели станет анимационный фильм МАЛЬЧИК И ПТИЦА (RUR), новая работа легендарного Хаяо Миядзаки. Обласканному критиками проекту вполне по силам стать самым успешной японской анимацией в России, опередив такие релизы как ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (53,6 млн на старте) и МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК (18,6 млн). На руку ленте сыграет и отсутствие конкуренции, и способность привлечь самую широкую публику, от поклонников фестивального кино до семейной аудитории.

Поклонников хорроров на уикенде ожидает проект КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... (CRP). У ленты рабочий трейлер и интригующая концепция. В качестве референсов в данном случае можно вспомнить релизы ЛУКАВЫЙ (13,7 млн рублей на старте) и КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (15,8 млн).

Также зрители смогут посмотреть фильмы ужасов ВРАТА АДА (KAP) и ДРУГИЕ: ПРОКЛЯТИЕ КУКУШКИ (CPF), документальную ленту ГЕШЕ ВАНГЬЯЛ. С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ ТРЕХ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ (KNT), драму ЗАПРЕТНАЯ СТРАСТЬ (RR), мультфильм КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (TNL), фантастическую комедию ЛУННЫЙ ЧЕЛОВЕК (BSD), комедии МУЖЧИНА К НОВОМУ ГОДУ (SBF) и ОДНА ДОМА (SMKT), а также спектакль РЕВЕРС (KAP, с 05.12).    

Фото: кадр из фильма ЕЛКИ 10

05.12.2023 Автор: Максим Острый

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