Фильм «Купе номер 6» получил номинацию на Independent Spirit Awards

Церемония вручения ключевой премии в мире независимого кино пройдет 6 марта 2022

Российско-финская трагикомедия КУПЕ НОМЕР 6 претендует на престижную американскую кинопремию Independent Spirit Awards. Лента режиссера Юхо Куосманена попала в номинацию «Лучший международный фильм» (Best International Film).

Ее соперниками стали: испанская картина ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ Педро Альмодовара, японская СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ Рюсукэ Хамагути, индийская PEBBLES П.С. Винотраджа, французская МАЛЕНЬКАЯ МАМА Селин Сьямма и мексиканская ОГНЕННАЯ НОЧЬ Татьяны Уэсо.

В этом году лидером по числу номинаций Independent Spirit Awards стали и трагикомедия ЗОЛА Яницы Браво (7 номинаций) и драмы МАНИЯ Лорен Хэдэвей (пять номинаций).

Independent Spirit Awards («Независимый дух») – американская кинопремия, которая присуждается с 1984 года. Она ориентирована прежде всего на независимое кино. Церемония награждения состоится 6 марта 2022 года в калифорнийской Санта-Монике.

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