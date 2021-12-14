Александр Кузнецов сыграет одну из ключевых ролей в третьих «Фантастических тварях»

Об этом актер сам сообщил в своем Instagram

Популярный российский актер Александр Кузнецов примет участие в высокобюджетной франшизе студии Warner Bros. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. Кузнецов сыграет одну из значимых ролей в третьей части серии, которая получила подзаголовок ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА. Об этом стало известно из официального аккаунта актера в социальной сети Instagram. Согласно официальному сообщению, отечественной звезде досталась одна из ключевых ролей - Кузнецов сыграет персонажа по имени Гельмут.

Таким образом, российский исполнитель дополнит актерский ансамбль триквела во главе с Эдди Рэдмейном и Джудом Лоу. Также в ленте сыграют Мадс Миккельсен, Кэтрин Уотерсон и Эзра Миллер. На мировые экраны новый фильм режиссера Дэвида Йейтса выйдет 7 апреля 2022 года.

Из последних появлений российских актеров в голливудских проектах можно вспомнить роли Юрия Колокольникова в фантастическом триллере ДОВОД Кристофера Нолана и боевике ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА.

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