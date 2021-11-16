В студии Paramount продолжает меняться топ-менеджмент

Марк Вайнсток и Памела Кауфман заняли новые должности

Новый глава Paramount Pictures Брайан Роббинс объявил о новых назначениях в компании, сообщает Deadline.

Марк Вайнсток, глава отдела маркетинга и международной дистрибуции, отныне займет позицию президента по международному маркетингу и дистрибуции. В свою очередь, Памела Кауфман, президент ViacomCBS по глобальным потребительским продуктам, теперь возглавит тематическое развлекательное подразделение вместо Кевина Су. Новые топ-менеджеры будут отчитываться непосредственнно перед Робинсоном. В обязанности Кауфман также входит взаимодействие с руководителем ViacomCBS Networks Раффаэлем Аннеккино. Она продолжит курировать продажи и лицензирование тематических товаров по мотивам франшиз студии.

В результате перестановок со своего поста уходит сопредседатель отдела маркетинга Мэри Дейли.

Среди крупных премьер Paramount, намеченных на следующий год, новая часть хоррора КРИК от студии Spyglass, приключенческий фильм ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД с участием Сандры Буллок, Брэда Питта и Ченнинга Татума, а также новые части успешных франшиз СОНИК В КИНО, ТОП ГАН: МЭВЕРИК и МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.

Брайан Роббинс руководит Paramount с сентября текущего года. Он сменил Джима Янопулоса, возглавлявшего студию с марта 2017 года.

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