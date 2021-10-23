В Санкт-Петербурге вводится локдаун в нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября в городе будет закрыто большинство коммерческих организаций

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел в городе локдаун на период нерабочих дней, повторив решение властей Москвы и Московской области.

Согласно постановлению в период с 30 октября по 7 ноября временно приостанавливается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки), деятельность большинства объектов розничной торговли, проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий, допуск посетителей в фитнес-центры, плавательные бассейны, салоны красоты и детские игровые комнаты.

Примечательно, что в постановлении ни разу не встречается слово «кинотеатр». Зато в нем упомянуты «организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов», а также «иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки». Всем этим организациям также надлежит приостановить свою деятельность в период с 30 октября по 7 ноября. Как и в случае с локдауном в Москве, исключение составляют театры и музеи. Данные организации смогут продолжить свою деятельность при наличии у посетителей QR-кода или справки о медотводе.

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