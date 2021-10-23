top banner

В Санкт-Петербурге вводится локдаун в нерабочие дни

Автор: Никита Никитин

23 октября 2021

С 30 октября по 7 ноября в городе будет закрыто большинство коммерческих организаций

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел в городе локдаун на период нерабочих дней, повторив решение властей Москвы и Московской области.

Согласно постановлению в период с 30 октября по 7 ноября временно приостанавливается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки), деятельность большинства объектов розничной торговли, проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий, допуск посетителей в фитнес-центры, плавательные бассейны, салоны красоты и детские игровые комнаты.

Примечательно, что в постановлении ни разу не встречается слово «кинотеатр». Зато в нем упомянуты «организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов», а также «иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки». Всем этим организациям также надлежит приостановить свою деятельность в период с 30 октября по 7 ноября. Как и в случае с локдауном в Москве, исключение составляют театры и музеи. Данные организации смогут продолжить свою деятельность при наличии у посетителей QR-кода или справки о медотводе.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Крупнейшие киносети России прокомментировали введение локдауна
Подробнее
«Вечные», «Последняя дуэль» и «Французский вестник» поменяли даты выхода из-за локдауна в Москве
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 11 по 17 октября
Подробнее
Кинотеатры Москвы и Подмосковья закрываются с 28 октября
Подробнее
Фонд кино требует от создателей фильма «Ампир V» 84 млн рублей
Подробнее
IVI продал свою долю в Carbon Production
Подробнее
В Санкт-Петербурге введут QR-коды для посещения кинотеатров с 15 ноября
Подробнее
Предварительная касса уикенда: три релиза достигли одинакового результата
Подробнее
Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю
Подробнее
«Доктор Стрэндж 2» откроет сезон летних блокбастеров 2022-го
Подробнее
Warner Bros. провел мероприятие DC Fandome для фанатов комиксов
Подробнее
Предварительная касса четверга: сборы рухнули за неделю до локдауна
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку фильмов в прокате
Подробнее
Фильмы «Межсезонье» и «Ыт» получили призы Варшавского кинофестиваля
Подробнее
М. Найт Шьямалан станет председателем жюри следующего Берлинале
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21−24 октября
Подробнее
В сентябре российский кинопрокат превзошел допандемийные показатели двухлетней давности
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: «Неисправимый Рон» и «Хороший, плохой, коп» разошлись в цифрах
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 октября 2021 года
Подробнее
Американская касса: прокат возглавил «Хэллоуин убивает»
Подробнее

Новости по теме

Кинотеатры Москвы и Подмосковья закрываются с 28 октября
Подробнее
В Санкт-Петербурге введут QR-коды для посещения кинотеатров с 15 ноября
Подробнее
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен
Подробнее
Все больше регионов вводят QR-коды для кинотеатров
Подробнее
В Самарской области планируют ввести QR-коды для посетителей досуговых учреждений
Подробнее