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Кинотеатры Санкт-Петербурга попросили губернатора об отмене QR-кодов

Автор: Никита Никитин

26 ноября 2021

Посещаемость питерских площадок упала на 80%

Кинотеатры Санкт-Петербурга направили в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова открытое письмо с предложением отменить большинство ограничений, действующих в отношении кинотеатров, в том числе QR-пропуска. Подписавшие письмо призвали выстроить оправданный подход к ограничениям, равноправный для всех сфер досугового бизнеса.

Письмо подписали сети кинотеатров «Мираж Синема», «КАРО», Объединенная сеть кинотеатров, Mori Cinema, «Синема Стар», «Кинополис», «Киноград», кинотеатры «Гранд Палас», «Художественный», «Нева» и Anglerterre Cinema Lounge.

У участников рынка, подписавших письмо, вызвало недоумение решение властей отложить введение QR-кодов для заведений общепита и ритейла, в то время как кинотеатры в условиях тотальных ограничений работают, по меньшей мере, с 8 ноября.

В письме отмечается, что кинотеатры несут колоссальные операционные убытки (посещаемость упала на 80% процентов) при одновременном соблюдении большого количества ограничений. В их числе – система QR-кодов, стопроцентная вакцинация сотрудников, масочный режим, шахматная рассадка, ограничение вместимости залов в 50 процентов и при этом не более 40 человек на сеансе, ограничение работы кинотеатров до 23:00. И это при необходимости нести внушительные расходы на аренду, электроэнергию, отопление, коммунальные и сервисные услуги. Отдельной проблемой стали частые вынужденные отмены сеансов. Также демонстраторы Северной столицы обратились к опыту Москвы, где QR-ограничения для кинотеатров по-прежнему не действуют и при этом в отношении заболеваемости наблюдается положительная динамика.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров направила заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой письмо с предложением отменить дополнительные ограничения, если в регионе введены QR-коды.

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