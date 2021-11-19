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АВК направила письмо вице-премьеру Голиковой о снятии ограничений в covid-free кинотеатрах

Автор: БК

19 ноября 2021

Речь идет о максимальной заполняемости и ношении масок

Как стало известно БК, Ассоциация владельцев кинотеатров направила заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой письмо, в котором призвала отменить для кинотеатров все дополнительные ограничения, если в регионе введены QR-коды. Речь идет об ограничениях по заполняемости залов, требовании ношения масок и прочих антиковидных мер.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин подтвердил факт существования письма, но от комментариев отказался. 

По данным  БК, порядка 31% российских сборов на уикенде с 11 по 14 ноября пришлись на Москву. Данное распрелеление, вероятно, связано с тем, что QR-коды не являются обязательным условием для посещения столичных кинотеатров. Обычно доля столицы в национальном бокс-офисе колеблется в пределах 20-23%.

В настоящий момент обязательное наличие QR-кода для посещения кинотеатров введено в подавляющем большинстве субъектов РФ. Без кода можно пройти в кинозалы Алтая, Ингушетии, Москвы и Московской области, Сахалинской области, Ставропольского края и Ярославской области. 

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