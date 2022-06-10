«Все везде и сразу» стал самым кассовым фильмом A24 в мировом прокате

Фантастическая экшн-комедия обошла «Реинкарнацию» Ари Астера

Фантастическая экшн-комедия Дэна Квана и Дэниела Шайнерта ВСЕ ВЕЗДЕ И И СРАЗУ стала самым кассовым фильмом с истории кинокомпании A24, сообщает Deadline. Фантастический кунг-фу-экшн с участием Мишель Йео заработал в мировом прокате $80,9 млн и тем самым сместил с первого места хоррор Ари Астера РЕИНКАРНАЦИЯ, который долгое время лидировал с результатом $80,2 млн. В США фильм уже стал доступен онлайн, но общемировой прокат картины еще продолжается.

До этого ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ установил рекорд по сборам для фильмов А24 на рынке Северной Америки. 76% всех сборов картине принес именно домашний прокат. На данный момент в США и Канаде лента освоила $61,5 млн. «Сарафанному» хиту вполне по силам уйти за отметку в $70 млн итоговых сборов. Также лента с Мишель Йео хорошо выступила в Великобритании ($5 млн, дистрибьютор – непосредственно А24), Австралии ($3,8 млн), Тайване ($2,3 млн), России и странах СНГ ($2,2 млн), Гонконге ($1,4 млн). При этом картина еще не вышла на ряде важных рынков, включая страны Латинской Америки, Францию, Италию и Японию.

По стойкости в заокеанском прокате ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ напоминает другой международный хит с Мишель Йео в главной роли, КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН. Справедливости ради стоит отметить, что касса кунг-фу-проекта Энга Ли на аналогичной стадии проката была на 21% больше и составляла $73,2 млн. В то же время ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ уже обошел по заокенским сборам другие успешные фильмы о боевых искусствах ГЕРОЙ ($53,7 млн в США и Канаде) и ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ ($11 млн).

Производственный бюджет фильма составил $25 млн. Финансированием проекта А24 занималась совместно с Ley Line Entertainment, а вот международные продажи лета киностудия осуществляла уже единолично.

В России ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ был выпущен в апреле компанией «Вольга». Картина стала одной из немногих американских новинок на рынке и смогла заработать за девять недель в кинотеатрах 126,4 млн рублей. В скором времени «Вольга» выпустит в российский прокат еще один проект из пакета А24, фантастический триллер РОД МУЖСКОЙ режиссера Алекса Гарленда.

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