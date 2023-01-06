«Аватар: Путь воды» собрал более $1,5 млрд в мировом прокате

Новый фильм Джеймса Кэмерона стал девятым самым кассовым фильмом всех времен

Фантастический блокбастер АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ покорил отметку в $1,5 млрд общемировых сборов, сообщает Deadline. В вечеру среды фильм набрал $1,516 млрд и стал самым кассовым фильмом 2022 года, обогнав проект Тома Круза ТОП ГАН: МЭВЕРИК ($1,489 млрд).

Проект студий 20th Century Studios и Disney также обошел МСТИТЕЛЕЙ ($1,515 млрд) по валовым сборам и пока занимает девятое место в рейтинге самых кассовых фильмов всех времен. Ближайший конкурент – КОРОЛЬ ЛЕВ с 1,648 млрд общих сборов.

За пределами Северной Америки второй АВАТАР на данный момент собрал $1,052 млрд. Это делает ПУТЬ ВОДЫ самым кассовым фильмом 2022 года за пределами США и Канады и вторым самым кассовым фильмом на международных рынках эпохи пандемии. Впереди здесь только ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ ($1,095 млрд). В топе международного проката за всю историю наблюдений второй АВАТАР также пока девятый.

По общим сборам на рынках Европы ПУТЬ ВОДЫ стал пятым за все время и вторым самым кассовым проектом эпохи пандемии. Больше него на европейских территориях также пока заработал только прошлогодний ЧЕЛОВЕК-ПАУК. Топ-5 международных рынков для АВАТАРА 2 по состоянию на среду таков – Китай ($168,6 млн), Франция ($96,1 млн), Южная Корея ($78,2 млн), Германия ($76,5 млн) и Великобритания ($60,9 млн).

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