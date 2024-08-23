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Документальный фильм о Джоне Уильямсе откроет AFI Fest

Автор: Илья Кувшинов

23 августа 2024

Смотр пройдет с 23 по 27 октября

Фестиваль Американского института кинематографии (AFI Fest) представил фильм открытия – им станет документальная лента МУЗЫКА ДЖОНА УИЛЬЯМСА (Music By John Williams), посвященная легендарному композитору.

Проект от Lucasfilm Ltd, Amblin Documentaries и Imagine Documentaries рассказывает о многолетней карьере Уильямса, начиная с его ранних дней работы джазовым пианистом и заканчивая 54 номинациями на премию «Оскар».

Режиссером картины выступил Лоран Бузеро, а в числе продюсеров задействованы Стивен Спилберг, Рон Ховард, Кэтлин Кеннеди, Фрэнк Маршалл и Брайан Грейзер.

38-й фестиваль Американского института кинематографии пройдет с 23 по 27 октября.

Фото: Vanity Fair

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