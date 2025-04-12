«Агния» получила приз жюри основного конкурса кинофестиваля во Франции
Автор: БК
12 апреля 2025
Картина также примет участие в европейском смотре Internationale Grenzland-Filmtage
Во французском Кретее завершился 47-й Международный фестиваль женского кино.
Современная сказка Павлы Стратулат АГНИЯ, участвовавшая в основном конкурсе смотра, была удостоена приза жюри. Главные роли в картине о печнице, живущей в маленьком городе на Крайнем севере, исполнили Евгения Громова и Сергей Гилев.
Следующим европейским смотром для фильма станет 48-й Internationale Grenzland-Filmtage, который пройдет в Германии и Чехии.
Премьера АГНИИ состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк», где она получила две награды – за лучший сценарий и лучшую женскую роль.
Фото: пресс-служба проекта
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