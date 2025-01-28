Новинки февраля в онлайн-кинотеатре Amediateka

Третий сезон «Шершней», «Феррари», мини-сериал «Неверная» и многое другое

Одной из главных февральских новинок в онлайн-кинотеатре Amediateka станет третий сезон триллера «Шершни» о выживании в диких условиях. Первые две серии продолжения дебютируют на платформе уже 15 февраля.

Помимо этого, зрителей стриминга ждут шведский мини-сериал «Неверная» Томаса Альфредсона, основанный на сценарии Ингмара Бергмана, комедия «Хороший коп, плохой коп» с Лейтон Мистер и детектив «Светила» с Евой Грин.

С 3 февраля:

«Дублинские убийства» (криминальная драма, реж. Джон Хэйес, Сол Дибб, Ребекка Гатуард)

Юная талантливая балерина найдена мертвой в лесу на древнем каменном алтаре. Ее смерть сразу связывают с трагедией давно минувших дней — когда трое детей исчезли в тех же лесах, и только один каким-то образом вернулся. За дело берутся двое симпатичных детективов с загадочным прошлым.

С 4 февраля:

«Светила» (детектив, реж. Клэр Маккарти)

Новая Зеландия, разгар «золотой лихорадки». В хижине недавно погибшего одинокого старателя обнаружен клад. Загадочная находка запускает цепь таинственных событий, где есть место и любви, и алчности, и убийствам.

С 11 февраля:

«Те, кто убивают», 3-й сезон (криминальный триллер, реж. Каспер Барфоэд, Нильс Нёрлёв Хансен, Биргер Ларсен)

В центре сюжета — сотрудница специального отдела копенгагенской полиции, психолог-профайлер Луиза Бергштейн, которая не только помогает следователям составлять портрет убийцы, но и смело бросается на поиски преступников. Во многом это связано с тем, что и жертвами, и подозреваемыми являются знакомые героине люди, и ей всеми правдами и неправдами хочется наказать зло и наконец-то почувствовать себя в безопасности.

С 12 февраля:

«Те, кто убивают», 4-й сезон (криминальный триллер, реж. Каспер Барфоэд, Нильс Нёрлёв Хансен, Биргер Ларсен)

С 13 февраля:

«Второй шанс», 1-3 сезоны (драма, реж. Майкл Кэйсси, Роберто Энрике Ауманда)

Это история трех подруг, которые работают уборщицами и помощницами по хозяйству в домах богатых людей, но мечтают о лучшей жизни. И как только им будет казаться, что все беды позади, а тайны надежно скрыты под семью печатями, бывший жених Марианны по имени Алехандро вновь появится в ее поле зрения и попробует во что бы то ни стало увезти ее из США в Мексику.

С 14 февраля:

«Четыре жениха» (комедийная мелодрама, реж. Эйтан Цур)

Даси — успешная организатор свадеб, для которой чужое счастье стало частью профессии. Но ее личная жизнь терпит крах: внезапный разрыв с парнем заставляет героиню задуматься, что в ее жизни пошло не так. Однако у ее эксцентричной бабушки есть решение — древнее любовное зелье, способное призвать истинную любовь. После странного ритуала каждый новый день для Даси превращается в череду неожиданных встреч, нелепых ситуаций и забавных недоразумений. И чем ближе она к загадочному «единственному», тем больше понимает, что настоящая любовь не всегда подчиняется волшебству.

«Семейный брак», 1-2 сезоны (мелодрама, реж. Стивен Фрирз)

Сериал-антология рассказывает о сложностях брака и отношений через призму двух семейных пар, каждая из которых переживает кризис. Десятиминутные эпизоды показывают короткие, но насыщенные беседы героев, происходящие в непринужденной обстановке, например в баре или кафе, перед их терапевтическими сеансами.

С 15 февраля:

«Шершни», 3-й сезон (триллер, реж. Эва Сёрхёуг, Дэйзи фон Шерлер Майер, Бенджамин Семанофф)

премьера 1 и 2 серии третьего сезона, далее по одной серии в неделю

Социопатические наклонности сводят вместе Уолтера и Мисти. Шона пытается восстановить отношения с семьей и искупить свое преступление. А темное альтер-эго Таиссы хочет захватить над ней полный контроль. Зрители наконец-то получат ответы на самые шокирующие вопросы сериала: как начались убийства в лесу и случаи каннибализма, какие цели преследует культ Лотти, что за таинственная сила контролирует девочек и смогут ли они в нашем времени наконец-то обрести счастье и покой?

С 20 февраля:

«Хороший коп, плохой коп» (драмеди, реж. Энн Рентон, Корри Чэнь, Грейси Отто)

премьера пилота, далее по одной серии в неделю

Лу вместе со своим братом Генри работает детективом в полицейском участке небольшого городка на берегу Тихого океана. Их начальника все зовут Большим Хэнком, а для них он просто… папа! Этому семейному подряду предстоит расследовать немало интересных дел в родных краях, где живут крайне колоритные персонажи, бюджет полиции урезан дальше некуда, а сложности в отношениях между братом и сестрой постоянно мешают рабочему процессу.

С 27 февраля:

«Исчезнувшие» (детектив, реж. Питер Бюргер, Ханна Куинн, Датай Кин)

премьера 1 серии второго сезона, далее по одной серии в неделю

Детектив из Ирландии и сотрудница полиции из народа маори вновь объединяются ради поисков журналистки Эйлин Райан. Оказывается, что она была как-то связана с местным гангстером, тоже пропавшим без вести. А вскоре становится известно, что маньяк, орудовавший в новозеландских лесах и горах, вернулся и жаждет крови. Сложная паутина из тайн прошлого и проблем настоящего мешает главным героям двигаться вперед. Диана должна узнать правду об исчезновении своей матери, а Тео — бороться с редким заболеванием. Два детектива с разных концов света вступают в гонку со временем, чтобы остановить убийцу до того, как пострадают близкие им люди.

Скоро:

«Неверная» (драма, реж. Томас Альфредсон)

Марианна — успешная актриса, воспитывающая в браке с Маркусом дочь. Их жизнь кажется идеальной, но ровно до того момента, пока в их доме не появляется друг семьи Дэвид — кинорежиссер, который не смог совладать со своими эмоциями и начал тайные отношения с Марианной. Действие сериала разворачивается в двух временных отрезках с разницей в 40 лет. Зрители смогут увидеть, как молодые и уже ставшие пожилыми герои по-разному взглянут на ситуацию и попробуют разобраться со своими чувствами.

«Соммердаль», 6 сезон (криминальная драма, реж. Карстен Миллеруп, Кеннет Кайнц, Румле Хаммерих)

Дэн продолжает мастерски жонглировать рабочими и личными делами, освободив город от контроля со стороны его заклятого врага Отто. Никто не понимает, как Соммердалю удается руководить убойным отделом, параллельно готовясь к свадьбе с Жозефиной, которую он спас от тюрьмы. Его лучший друг Флемминг предлагает герою подойти к старту семейной жизни так же тщательно, как он относится к расследованиям. А судьба, как обычно, подкидывает Дэну новую роль — теперь приемного отца: неожиданно в его доме появляются двое сыновей Жозефины от предыдущего брака, которых нужно спасти… от полиции! Его дочь и бывшая жена Марианна, конечно же, не могут остаться в стороне.

Фото: кадр из сериала «Шершни»