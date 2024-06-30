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Новинки июля в онлайн-кинотеатре Amediateka

Автор: БК

30 июня 2024

Историческая драма с Энтони Хопкинсом от Роланда Эммериха, китайские дорамы и многое другое

В числе июльских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Amediateka – масштабная историческая драма «Обреченные на славу» о Римской империи с Энтони Хопкинсом. Сериал от режиссера Роланда Эммериха дебютирует на платформе 19 июля.

Кроме того, зрителей стриминга ждут сериал «Искусство обмана», продолжение китайской дорамы «Любовь между феей и дьяволом» и многое другое.

С 30 июня:

«Ночная терапия» (психологическая драма, реж. Гавриель Библиович)
В центре повествования – психолог Луай Мансур. После самоубийства жены ему приходится самостоятельно справляться с утратой, параллельно воспитывая двоих детей. Чтобы пережить боль, он решает после очередной бессонной ночи изменить время приема своих пациентов и встречаться с ними после заката. Постепенно главный герой погружается в чужие проблемы, наблюдая за человеческими историями, словно невидимый зритель, и учится справляться с собственной болью. Ночная терапия оказывается целительной для всех ее участников.

С 11 июля:

«Искусство обмана» (криминальный, реж. Мануэль Санабрия, Хоакин Льямас)
Ката, влиятельный арт-эксперт, находится в эмоциональном упадке и близка к профессиональному выгоранию. Красавчик Яго, торговец антиквариатом, продает за большие деньги безделушки неопытным коллекционерам. Их знакомство приводит к неожиданному результату – они решают организовать общее дело. У героев нет никаких сомнений, что знания и связи помогут продать миллионерам не один десяток поддельных картин, но в какой-то момент их план превращается в капкан… Смогут ли герои обогатиться и выйти сухими из воды?

С 15 июля:

«Любовь между феей и дьяволом», 2-я часть (дорама, реж. И Чжэн)
Сериал рассказывает об отношениях между повелителем демонов и цветочной феей Орхидеей (Юй Шу Синь). По случайному стечению обстоятельств главная героиня выпустила из заточения дьявольское существо, известное как Владыка Луны, и он пожелал отомстить ей за 30 тысяч лет своей каторги. Но душа феи оказалась столь чиста и невинна, что Повелитель демонов… влюбился в нее, нарушив все запреты. Их чувства не только невозможны, но и грозят ужасной войной между разными кланами, но сердцу ведь не прикажешь.

С 17 июля:

«Один-единственный» (дорама, реж. Го Ху)
В сериале рассказывается об отношениях молодого князя Наньчэнь по имени Чжоушэн Чэнь и наследницы знатного рода Цуй Шии, которая с рождения была назначена ему в жены. Однако главный герой решил, что его судьба – военное дело и обзаводиться семьей он не хочет. Они становятся просто наставником и ученицей, но со временем чувства и эмоции начинают брать свое. Сможет ли он нарушить свою клятву и позволить себе любить?

С 19 июля:

«Обреченные на славу» (историческая драма, реж. Роланд Эммерих)
Император Веспасиан – опытный воин, взошедший на трон после кровопролитной гражданской войны. Чтобы утихомирить народ, он решает дать ему не только хлеба, но и зрелищ, повелев проводить регулярные битвы гладиаторов на арене, гонки на колесницах и даже публичные казни.  

Фото: кадр из сериала «Обреченные на славу»

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