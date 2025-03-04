Новинки марта в онлайн-кинотеатре Amediateka

«Элис и Джек», «Ярмарка тщеславия», «Под подозрением»

В числе мартовских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Amediateka – британская мелодрама «Элис и Джек» с Андреа Райзборо и Доналом Глисоном.

Помимо этого, зрителей стриминга ждут «Ярмарка тщеславия» с Оливией Кук, «Под подозрением» с Умой Турман, а также новые серии «Шершней» и «Хорошего копа, плохого копа».

Уже на сервисе:

«Подкидыш» (детектив, реж. Антон Борматов)

1925 год, разгар НЭПа. Жулик Подкидыш, спасаясь от преследования, оказывается в Ленинграде. По ошибке его принимают за известного сыщика и назначают начальником отдела в УГРО. Подкидыш, планируя сбежать, узнает о складе ценных улик и конфискованного имущества. Решив воспользоваться ситуацией, он остается, чтобы ограбить хранилище. Однако ограбление — дело тонкое и отнюдь не быстрое, поэтому главный герой вынужден играть роль следователя, раскрывая преступления. Его криминальное мышление и незаконные методы приносят неожиданные успехи, превращая его в образцового советского милиционера.

«Ярмарка тщеславия» (драма, реж. Джеймс Стронг, Джонатан Энтвистл)

На что готова пойти юная девушка, чтобы вырваться из нищеты и попасть в высшее общество Великобритании середины XIX века? Дочь спившегося художника и ветреной танцовщицы, не остановится ни перед чем на пути к своей мечте. И если ради этого придется врать, интриговать и предавать — что ж, значит, такова цена успеха. Острый ум, врожденный артистизм, красота и коварство будут вести ее по жизни, но однажды улыбка Фортуны превратится для нее в издевательскую гримасу.

С 5 марта:

«Виктория» (драма, реж. Джеффри Сакс, Оливер Блэкберн, Том Вон)

Увлекательный исторический сериал, повествующий о юной британской принцессе Виктории, унаследовавшей престол в возрасте 18 лет и подарившей со временем свое имя целой эпохе. Ее правление начинается в разгар политических интриг и многих других испытаний. Поддержку ей оказывает премьер-министр лорд Мельбурн, с которым у Виктории завязываются близкие отношения. Однако прибытие принца Альберта меняет ее жизнь, и между ними вспыхивает страсть, которая перерастает в пылкую любовь. Виктория должна продемонстрировать стальную волю и мудрость, чтобы удержаться на тонкой грани между искренними чувствами и государственными обязанностями.

С 6 марта:

«Фиолетовый как море», 1–2-й сезоны (комедийный детектив, реж. Франческо Викарио, Алексис Кэхилл, Лазло Барбо)

Добро пожаловать в Палермо, один из самых красивых городов на юге Италии, в котором хочется думать только об отдыхе и просто жить среди красоты. Именно здесь свою непростую работу по расследованию убийств ведут журналистка Виола Витале и инспектор Франческо Демир. Девушка оказалась в Палермо, чтобы найти своего отца, а красавчик из полиции сперва рассматривает ее как подозреваемую в убийстве, а потом как напарницу. Виола обладает редким психологическим феноменом — синестезией, она буквально видит эмоции людей в разном цвете, что нередко помогает ей в жизни и работе.

С 11 марта:

«Элис и Джек» (мелодрама, реж. Хун Хау, Юхо Куосманен)

Однажды руководительница финансовой компании Элис знакомится со специалистом по биохимии Джеком. После первого же свидания между ними вспыхивает «искра, буря, безумие», герои проводят ночь вместе, а наутро расходятся. Травма из прошлого мешает девушке продолжить с ним общаться, а молодой мужчина переключается на других женщин и даже женится на симпатичной Линн, но Элис не пропадает из его жизни до конца. Впереди их ждут богатство и успешная карьера, дети, отмененная свадьба и миллион других событий.

«Магомаев» (байопик, реж. Дмитрий Тюрин, Роман Прыгунов)

В конце 1960-х, на фоне брежневской эпохи, звезда эстрады Муслим Магомаев уже пять лет связан с Анжеликой Лариной, редактором музыкальных программ Центрального телевидения. Их отношения зашли в тупик, Анжелика, не находя покоя, начинает жестко контролировать Муслима. Во время записи концертной программы Муслим знакомится с молодой и талантливой певицей Тамарой Синявской. Между ними вспыхивает искра, и их роман перерастает в большую любовь. Однако, осознавая, что замужняя Тамара и несвободный Муслим не могут быть вместе, они вынуждены расстаться. Но судьба преподносит им новый шанс, сводя влюбленных в романтичном Париже.

С 19 марта:

«Под подозрением» (триллер, реж. Крис Лонг, Стефан Шварц)

В центре сюжета — похищение сына влиятельной американской бизнесвумен из нью-йоркского отеля. Подозрение падает на четверых британцев, оказавшихся в неудачное время в неудачном месте. В попытке доказать свою невиновность они оказываются втянуты в захватывающее противостояние британских и американских спецслужб. По мере развития этой гонки, развернувшейся по обе стороны Атлантики, становится очевидно, что доверять нельзя никому.

С 24 марта:

«На подъеме» (комедия, реж, Ребекка Эшер)

Главные героини сериала дружат уже десять лет, успели вместе пройти огонь и воду, но всё меняется, когда груз недомолвок и взаимных обид накапливается, а у одной из них обостряется биполярное расстройство. Смогут ли девушки пройти через личные и рабочие конфликты рука об руку или им предстоит разойтись?

Фото: кадр из сериала «Элис и Джек»