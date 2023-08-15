Фестиваль «Амурская осень» объявил программу и жюри

Смотр пройдет в Благовещенске с 10 по 17 сентября

Стала известна программа и жюри 21-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень», который традиционно пройдет в Благовещенске c 10 по 17 сентября 2023 года.

Это единственный смотр в России, сочетающий в себе кино и театр. В этом году в рамках фестиваля будут представлены сразу пять программ: конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражных фильмов, театральный конкурс, лаборатория незавершенных проектов и конкурс сценариев – у каждой из них будет свое жюри.

Как и в прошлые годы Гран-При фестиваля будет иметь денежный эквивалент: Гран-При имени Валерия Приемыхова в полнометражном конкурсе (150 тыс рублей), Гран-При в короткометражном конкурсе (50 тыс рублей), лучший проект «Перспектива» в лаборатории (20 тыс рублей).

Жюри конкурса полнометражных фильмов

Продюсер, генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая, председатель

Режиссер Иван И. Твердовский

Актриса Ольга Красько

Актер Артем Алексеев

Журналист Феликс Грозданов

Жюри конкурса короткометражных фильмов

Продюсер Максим Добромыслов, председатель

Режиссер, актриса Стася Венкова

Режиссер Никита Сичка

Жюри лаборатории незавершенных проектов

Актер, продюсер Егор Корешков, председатель

Продюсер Елена Калинина

Продюсер Антон Тюриков

Жюри театрального конкурса

Актер Валерий Баринов, председатель

Актриса Людмила Дмитриева

Драматург Александр Коровкин

Директор, художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков

Продюсер, театровед Лейла Курашинова

Конкурс полнометражных фильмов

АГАТА И СЫСК. ВЫГОДНЫЙ РИСК, режиссер Владимир Койфман

АННА И ВАНО. ВАННА И ВИНО, режиссер Алекс Некто

ВРЕМЕНА ГОДА, режиссер Максим Шабалин

ЗОНА ВСЕЛЕННОЙ, режиссер Александр Садреддини

МУЖЧИНА К НОВОМУ ГОДУ, режиссер Андрей Носков

НА БЕРЕГУ, режиссер Денис Павленко

НОВОЕ ЧУДО, режиссер Александра Стреляная

ПСИ АНТИНОМИЯ, режиссер Георгий Смирнов

ТУДА-ОБРАТНО, режиссер Олег Асадулин

ФУРГОН ЖЕЛАНИЙ, режиссер Дмитрий Сергин

Конкурс короткометражных фильмов

40 МИНУТ, режиссер Владислав Павлов

АДАМ, режиссер Илья Северов

БРАТИШКА, режиссер Алина Сабирова

ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ, режиссер Сара Мишель

ВНУТРИ МЕНЯ, режиссер Нина Яковлева

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИЛИ, режиссер Андрей Кречетов

ДУРАЧОК, режиссер Влад Краснослободцев

ЖИЛИ ОНИ СЧАСТЛИВО…, режиссер Алина Бородина

ЛЕЛЕРА, режиссер Николай Коваленко

ОДИССЕЙ И СИРЕНА, режиссер Алекс Некто

ПИРУЭТ, режиссер Ильсеяр Дамаскин

ПРОГУЛКА, режиссер Варвара Алешкевич

ПРОЩАНИЕ, режиссер Корней Рокотян

РАССКАЖИ, режиссер Григорий Сазанов

СЕКРЕТНОЕ МЕСТО, режиссер Иван Турухано

СЕСТРА, режиссер Василисса Мрочко

ТОША-МАМОНТОША, режиссер Оксана Сташенко

С ВАС 6500, режиссер Андрей Васильев

УРОКИ МУЗЫКИ, режиссер Кристина Зыбенкова

ХАМ АРАХ, режиссер Михаил Мерзликин

ХИМИЧЕСКИЙ ДОМ, режиссер Ксения Марчук

ЧЕРНОЕ, режиссер Вика Дегтева

ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ, режиссер Анастасия Пастори

ЧИТМИЛ, режиссер Дарья Лебедева

Лаборатория незавершенных проектов

KNOCK – KNOCK, режиссер Владимир Мотырев

БУРЯ, режиссер Сара Мишель

ЗДЕСЬ НЕДАЛЕКО, режиссер Тимур Чоплиани

КОМПЛИМЕНТЫ, режиссер Василисса Мрочко

ЛУЧШЕ ДОМА, режиссер Татьяна Федюнина

ПОРТСИГАР, режиссер Дмитрий Карташов

СЛЕДСТВИЕ И ПРИЧИНА, режиссер Полина Фролова

Театральный конкурс

«Фрида», режиссер Сергей Сотников, в ролях – Дарья Мороз

«Варшавская мелодия», режиссер Сергей Сотников, в ролях – Антон Васильев, Марина Александрова

«Забыть Герострата», режиссер Екатерина Королева, в ролях – Максим Метельников, Елена Оболенская, Алексей Емцов, Иван Можейко, Зарина Бахтиева, Кристина Грубник

«Научи меня любить», режиссер Хорен Чхалян, в ролях – Екатерина Бронникова, Роман Дымшаков

«Розыгрыш», режиссер Вячеслав Гугиев, в ролях – Мария Рассказова, Карина Разумовская, Жанна Эппле, Сергей Селин, Кирилл Дыцевич, Вячеслав Гугиев

«Ты свободен, дорогой», режиссер Владимир Шевельков, в ролях – Владимир Шевельков, Лянка Грыу, Илья Носков, Алла Юганова

«Без свидетелей», режиссер Артем Каграманян, в ролях – Александр Лойе, Евгений Тихомиров, Оскар Кучера

«Особенности национальной женитьбы», режиссер Петр Белышков, в ролях – Александр Пашутин, Кирилл Гребенщиков, Эвелина Бледанс, Юлия Галкина

«Третий с краю», режиссер Андрей Носков, в ролях – Андрей Носков, Кристина Кузьмина, Илья Носков

В рамках «Амурской Осени» в этом году также пройдут гастроли петербуржского драматического театра «Приют комедианта» – зрители смогут увидеть спектакли «Вий», «Женитьба Бальзаминова» и «Хорошо. Очень!». Кроме того, в линейке внеконкурсных спектаклей – моноспектакль Георгия Иобадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» и трагикомический спектакль «Кузанаста».