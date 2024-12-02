Стартовал прием заявок на XII Премию АПКиТ

Подать фильмы и сериалы можно до 20 декабря

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) начала прием заявок на участие в XII Национальной кинематографической премии АПКиТ. Об этом сообщается на официальном сайте.

Кинокомпании, анимационные студии, телеканалы и видеосервисы могут подать свои сериалы и фильмы, премьера которых состоялась в этом году, до 20 декабря 2024 года включительно.

Профессиональный Приз будет вручаться в 10 проектных номинациях:

Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии); Лучший телесериал (5-19 серий); Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий); Лучший онлайн-сериал (1-6 серий); Лучший онлайн-сериал (7 и более серий); Лучший комедийный сериал; Лучший анимационный сериал; Лучший документальный фильм; Лучший документальный сериал; Лучший полнометражный художественный фильм.

А также в 15 индивидуальных категориях:

Лучшая сценарная работа; Лучшие визуальные эффекты; Лучшая режиссерская работа; Лучшая оригинальная музыка к сериалу; Лучшая операторская работа; Лучшая работа художника-постановщика; Лучшая работа художника по костюмам; Лучшая работа художника по гриму; Лучшая работа звукорежиссера; Лучшая работа режиссера монтажа; Лучшая работа кастинг-директора; Лучший актер сериала; Лучшая актриса сериала; Лучший актер второго плана в сериале; Лучшая актриса второго плана в сериале.

Согласно регламенту премии, премьера подаваемого фильма или сериала должна была состояться на российских федеральных телеканалах, видеосервисах или в кинотеатральном прокате в 2024 году. При этом в случае подачи сериала допустимо, чтобы в текущем году вышли не все его эпизоды. Подать специалиста в индивидуальную номинацию можно только из тех проектов, которые поданы в основные категории (за исключением номинаций «Лучший анимационный сериал», «Лучший документальный фильм», «Лучший документальный сериал», «Лучший полнометражный художественный фильм»).