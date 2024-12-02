Стартовал прием заявок на XII Премию АПКиТ
Подать фильмы и сериалы можно до 20 декабря
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) начала прием заявок на участие в XII Национальной кинематографической премии АПКиТ. Об этом сообщается на официальном сайте.
Кинокомпании, анимационные студии, телеканалы и видеосервисы могут подать свои сериалы и фильмы, премьера которых состоялась в этом году, до 20 декабря 2024 года включительно.
Профессиональный Приз будет вручаться в 10 проектных номинациях:
- Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии);
- Лучший телесериал (5-19 серий);
- Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий);
- Лучший онлайн-сериал (1-6 серий);
- Лучший онлайн-сериал (7 и более серий);
- Лучший комедийный сериал;
- Лучший анимационный сериал;
- Лучший документальный фильм;
- Лучший документальный сериал;
- Лучший полнометражный художественный фильм.
А также в 15 индивидуальных категориях:
- Лучшая сценарная работа;
- Лучшие визуальные эффекты;
- Лучшая режиссерская работа;
- Лучшая оригинальная музыка к сериалу;
- Лучшая операторская работа;
- Лучшая работа художника-постановщика;
- Лучшая работа художника по костюмам;
- Лучшая работа художника по гриму;
- Лучшая работа звукорежиссера;
- Лучшая работа режиссера монтажа;
- Лучшая работа кастинг-директора;
- Лучший актер сериала;
- Лучшая актриса сериала;
- Лучший актер второго плана в сериале;
- Лучшая актриса второго плана в сериале.
Согласно регламенту премии, премьера подаваемого фильма или сериала должна была состояться на российских федеральных телеканалах, видеосервисах или в кинотеатральном прокате в 2024 году. При этом в случае подачи сериала допустимо, чтобы в текущем году вышли не все его эпизоды. Подать специалиста в индивидуальную номинацию можно только из тех проектов, которые поданы в основные категории (за исключением номинаций «Лучший анимационный сериал», «Лучший документальный фильм», «Лучший документальный сериал», «Лучший полнометражный художественный фильм»).