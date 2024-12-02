top banner

Стартовал прием заявок на XII Премию АПКиТ

Автор: БК

2 декабря 2024

Подать фильмы и сериалы можно до 20 декабря

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) начала прием заявок на участие в XII Национальной кинематографической премии АПКиТ. Об этом сообщается на официальном сайте.

Кинокомпании, анимационные студии, телеканалы и видеосервисы могут подать свои сериалы и фильмы, премьера которых состоялась в этом году, до 20 декабря 2024 года включительно.

 

Профессиональный Приз будет вручаться в 10 проектных номинациях:

  1. Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии);
  2. Лучший телесериал (5-19 серий);
  3. Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий);
  4. Лучший онлайн-сериал (1-6 серий);
  5. Лучший онлайн-сериал (7 и более серий);
  6. Лучший комедийный сериал;
  7. Лучший анимационный сериал;
  8. Лучший документальный фильм;
  9. Лучший документальный сериал;
  10. Лучший полнометражный художественный фильм.

 

А также в 15 индивидуальных категориях: 

  1. Лучшая сценарная работа;
  2. Лучшие визуальные эффекты;
  3. Лучшая режиссерская работа;
  4. Лучшая оригинальная музыка к сериалу;
  5. Лучшая операторская работа;
  6. Лучшая работа художника-постановщика;
  7. Лучшая работа художника по костюмам;
  8. Лучшая работа художника по гриму;
  9. Лучшая работа звукорежиссера;
  10. Лучшая работа режиссера монтажа;
  11. Лучшая работа кастинг-директора;
  12. Лучший актер сериала;
  13. Лучшая актриса сериала;
  14. Лучший актер второго плана в сериале;
  15. Лучшая актриса второго плана в сериале.

 

Согласно регламенту премии, премьера подаваемого фильма или сериала должна была состояться на российских федеральных телеканалах, видеосервисах или в кинотеатральном прокате в 2024 году. При этом в случае подачи сериала допустимо, чтобы в текущем году вышли не все его эпизоды. Подать специалиста в индивидуальную номинацию можно только из тех проектов, которые поданы в основные категории (за исключением номинаций «Лучший анимационный сериал», «Лучший документальный фильм», «Лучший документальный сериал», «Лучший полнометражный художественный фильм»).

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Москве прошла презентация телеканала ТНТ
Подробнее
Фонд кино провел питчинг фильмов компаний – лидеров кинопроизводства
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг дебютных, авторских и экспериментальных фильмов
Подробнее
Первые серии «Плевако» установили рекорд по просмотрам оригинальных проектов Premier в 2024 году
Подробнее
В Минкультуры состоялся питчинг детских и юношеских фильмов
Подробнее
Самым популярным кинотеатром России назван киноцентр «Большой» в Ростове-на-Дону
Подробнее
Премия «Диалоги в кино 2024» назвала лауреатов
Подробнее
Касса России: «Манюня: Приключения в деревне» удерживает лидерство
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Приключения Паддингтона 3» установили новый рекорд года для зарубежных релизов
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря
Подробнее
1 декабря на KION стартует сериал «Первый номер»
Подробнее
Дальневосточная кинопремия опубликовала шорт-лист номинантов
Подробнее
В Сербии пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Приключения Паддингтона 3» уверенно заняли первое место
Подробнее
Производство на Киностудии им. М. Горького возглавит Александр Бондарев
Подробнее
К работе над фильмом «Отель «У погибшего альпиниста» подключился Первый канал
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Первый номер»
Подробнее
Игорь Мишин покидает должность генерального продюсера KION
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28 ноября – 1 декабря 2024 года
Подробнее
Официальная касса России: семейный совет
Подробнее

Новости по теме

Премия «Диалоги в кино 2024» назвала лауреатов
Подробнее
Disney намерена участвовать в наградном сезоне с «Дэдпулом и Росомахой»
Подробнее
Изабелла Росселлини получит почетную премию Европейской киноакадемии
Подробнее
Кинокомпания «КИНО КУЛЬТ» присоединилась к Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Подробнее
Объявлены претенденты на премию «Эмми-2024»
Подробнее