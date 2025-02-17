РЕН ТВ присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения

На текущий момент АПКиТ объединяет 50 крупнейших производителей контента

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) дополнила свой состав еще одним телеканалом – к профессиональному индустриальному сообществу присоединился РЕН ТВ.

«Сериалы и полнометражное кино под брендом РЕН ТВ успешно работают на широкого зрителя. Мы рады присоединиться к АПКиТ, чтобы совместно двигать нашу индустрию вперед», – заявил генеральный директор канала Владимир Тюлин.

РЕН ТВ начал вещание 1 января 1997 года. В 2001 году канал начал развивать собственное сериальное производство («NEXT», «Солдаты» и другие). За прошлый год он произвел и представил зрителю пять сериалов, а также присоединился к созданию сразу четырех полнометражных фильмов.

На текущий момент АПКиТ объединяет 50 крупнейших производителей контента: 41 кинокомпанию, 6 телеканалов и 3 видеосервиса.