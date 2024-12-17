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«Беларусьфильм» просит Фонд кино профинансировать около 20 фильмов

Автор: Илья Кувшинов

17 декабря 2024

Об этом заявил гендиректор студии Юрий Алексей

Киностудия «Беларусьфильм» запросила у Фонда кино России финансирование на некоторое количество проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора студии Юрия Алексея.

Отмечается, что речь идет о финансировании «трех-пяти анимационных, трех игровых и десяти документальных фильмов в период двух-трех лет, а также оперативном финансировании проектов "Беларусьфильма" из внебюджетных средств фонда».

Помимо этого, он уверен, что Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан должны производить совместные фильмы, потому что «во всех этих странах очень сильная идеология, традиции, культура, и в копродукции это все будет отражено».

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