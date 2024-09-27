Берлинский кинофестиваль решил усилить сериальную секцию

Для этого организаторы назначили специального куратора для зрительской программы

Организаторы Берлинале объявили о том, что планируют усилить сериальные секции смотра со следующего года – речь идет как и о зрительской программе фестиваля, а так и о проектах для рынка сериалов Berlinale Series Market и питчинга Co-Pro Series.

Директор Берлинале Триша Таттл назначила специальным куратором зрительской программы опытного отборщика Роуэн Вудс. Она возглавляет сериальную программу в рамках Лондонского кинофестиваля (BFI) и является креативным директором Эдинбургского телефестиваля.

Отмечается, что все гости грядущего смотра – как обычные люди, так и профессионалы индустрии – смогут рассчитывать на более широкий выбор новых проектов, представленных во всех секциях фестиваля и кинорынка.

75-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 13 по 23 февраля 2025 года. 11-й Berlinale Series Market, в свою очередь, состоится с 16 по 19 февраля 2025 года.

Фото: пресс-служба фестиваля