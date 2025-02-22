Стали известны победители 75-го Берлинского кинофестиваля

Главный приз смотра достался ленте «Мечты» Дага Йохана Хёугеруда

22 февраля в Берлине подвели итоги 75-го международного кинофестиваля.

Жюри основного конкурса под председательством режиссера Тодда Хейнса вручило главный приз ленте МЕЧТЫ Дага Йохана Хёугеруда.

Завершение трилогии норвежского постановщика (SEX / LOVE / DREAMS) рассказывает о 17-летней девочке, которая влюбляется в учительницу французского языка в школе.

Вторая по значимости награда – Гран-при жюри – досталась картине ГОЛУБАЯ ТРОПА Габриэля Маскаро. По сюжету антиутопии, действие которой разворачивается в недалеком будущем, 77-летняя героиня не желает ехать в специальную колонию для стариков и сбегает в путешествие по Амазонке.

Список некоторых лауреатов

• «Золотой медведь» за лучший фильм – МЕЧТЫ

• Гран-при жюри – ГОЛУБАЯ ТРОПА

• Приз жюри – ПОСЛАНИЕ

• «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру – Мэн Хо (ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ)

• «Серебряный медведь» за лучшую роль – Роуз Бирн (ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛИ НОГИ, Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА)

• «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана – Эндрю Скотт (ГОЛУБАЯ ЛУНА)

• «Серебряный медведь» за лучший сценарий – Раду Жуде (КОНТИНЕНТАЛЬ 25)

• «Серебряный медведь» за художественные достижения – ЛЕДЯНАЯ БАШНЯ

Полный список победителей доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма МЕЧТЫ