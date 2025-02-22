Стали известны победители 75-го Берлинского кинофестиваля
Главный приз смотра достался ленте «Мечты» Дага Йохана Хёугеруда
22 февраля в Берлине подвели итоги 75-го международного кинофестиваля.
Жюри основного конкурса под председательством режиссера Тодда Хейнса вручило главный приз ленте МЕЧТЫ Дага Йохана Хёугеруда.
Завершение трилогии норвежского постановщика (SEX / LOVE / DREAMS) рассказывает о 17-летней девочке, которая влюбляется в учительницу французского языка в школе.
Вторая по значимости награда – Гран-при жюри – досталась картине ГОЛУБАЯ ТРОПА Габриэля Маскаро. По сюжету антиутопии, действие которой разворачивается в недалеком будущем, 77-летняя героиня не желает ехать в специальную колонию для стариков и сбегает в путешествие по Амазонке.
Список некоторых лауреатов
• «Золотой медведь» за лучший фильм – МЕЧТЫ
• Гран-при жюри – ГОЛУБАЯ ТРОПА
• Приз жюри – ПОСЛАНИЕ
• «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру – Мэн Хо (ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ)
• «Серебряный медведь» за лучшую роль – Роуз Бирн (ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛИ НОГИ, Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА)
• «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана – Эндрю Скотт (ГОЛУБАЯ ЛУНА)
• «Серебряный медведь» за лучший сценарий – Раду Жуде (КОНТИНЕНТАЛЬ 25)
• «Серебряный медведь» за художественные достижения – ЛЕДЯНАЯ БАШНЯ
Полный список победителей доступен по ссылке.
Фото: кадр из фильма МЕЧТЫ