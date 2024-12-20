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Тильда Суинтон получит почетную награду Берлинале

Автор: Илья Кувшинов

20 декабря 2024

Приз будет вручен на церемонии открытия фестиваля

Организаторы 75-го Берлинского кинофестиваля объявили о том, что актриса Тильда Суинтон станет обладательницей почетного «Золотого медведя» за вклад в киноискусство.

«Актерский диапазон Тильды Суинтон захватывает дух. Она не только привносит в кино много человечности, сострадания, интеллекта, юмора и стиля, но и расширяет своими работами наши представления о мире. Тильда – один из наших кумиров в современном кинематографе, и она давно стала частью семьи Берлинале», – заявила директор фестиваля Триша Таттл.

Ожидается, что награда будет вручена на торжественной церемонии открытия форума, 13 февраля.

Фото: кадр из фильма ВЕЧНАЯ ДОЧЬ

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