Тильда Суинтон получит почетную награду Берлинале

Приз будет вручен на церемонии открытия фестиваля

Организаторы 75-го Берлинского кинофестиваля объявили о том, что актриса Тильда Суинтон станет обладательницей почетного «Золотого медведя» за вклад в киноискусство.

«Актерский диапазон Тильды Суинтон захватывает дух. Она не только привносит в кино много человечности, сострадания, интеллекта, юмора и стиля, но и расширяет своими работами наши представления о мире. Тильда – один из наших кумиров в современном кинематографе, и она давно стала частью семьи Берлинале», – заявила директор фестиваля Триша Таттл.

Ожидается, что награда будет вручена на торжественной церемонии открытия форума, 13 февраля.

Фото: кадр из фильма ВЕЧНАЯ ДОЧЬ