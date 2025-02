В Берлине открывается 75-й международный кинофестиваль

Фильмом открытия станет лента Тома Тыквера «Свет»

13 февраля свою работу начинает 75-й Берлинский кинофестиваль. Уже совсем скоро в Berlinale Palast директор фестиваля Триша Таттл и председатель жюри основного конкурса Тодд Хейнс дадут старт юбилейному смотру.

Во время церемонии открытия Берлинале, ведущей которой выступит актриса и телеведущая Дезире Нозбуш, будет представлено международное жюри смотра, а также вручен «Золотой медведь» за вклад в кинематограф. В этом году почетная награда достанется актрисе Тильде Суинтон. Ожидается, что торжественную речь произнесет режиссер КОНКЛАВА Эдвард Бергер.

Трансляция будет доступна для всех желающих на официальном сайте фестиваля: красная ковровая дорожка начнется в 19:00 (мск), а сама церемония – в 21:00 (мск).

Фильмом открытия фестиваля станет лента Тома Тыквера СВЕТ (Das Licht) с Ларсом Айдингером и Николетт Кребиц в главных ролях. Картина рассказывает про семью, которую ничто уже не удерживает вместе, пока в их жизни не появляется таинственная экономка из Сирии. Она подвергает мир Энгельсов неожиданному испытанию и кардинально меняет все. Для самого постановщика это первая полнометражная работа за девять лет.

В основном конкурсе будут соревноваться 19 картин. В числе наиболее громких проектов – ГОЛУБАЯ ЛУНА (Blue Moon) Ричарда Линклейтера, СНЫ (Dreams) Мишеля Франко, КОНТИНЕНТАЛЬ’ 25 (Kontinental '25) Раду Жуде, ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛИ НОГИ, Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛ (If I Had Legs I'd Kick You) Мэри Бронштейн и многое другое.

Одной из главной премьер, которая будет продемонстрирована вне конкурса, станет новая работа от режиссера ПАРАЗИТОВ Пон Джун-хо – фантастическая лента МИККИ 17 с Робертом Паттинсоном. По сюжету, «одноразовый сотрудник» занят в колонизации ледяного мира – после смерти его сознание каждый раз загружается в новое тело.

Помимо этого, на Берлинале состоится немецкая премьера байопика БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ Джеймса Мэнголда, которую гостям смотра лично представит исполнитель главной роли Тимоти Шаламе.

Также в числе подтвержденных гостей фестиваля – Джессика Честейн, Джейкоб Элорди, Роуз Бирн, Тони Коллетт, Марион Котийяр, Ребекка Холл, Итан Хоук, Джейсон Айзекс, Маргарет Куолли, Эндрю Скотт и многие другие.

Имена лауреатов 75-го Берлинского кинофестиваля будут объявлены 22 февраля на церемонии закрытия смотра.

Фото: официальный сайт фестиваля