Объявлена программа 75-го Берлинского кинофестиваля

Фильмом открытия станет лента Тома Тыквера «Свет»

Организаторы 75-го Берлинского кинофестиваля представили участников основной конкурсной программы грядущего смотра.

В секции будут соревноваться 19 картин. В их числе – ГОЛУБАЯ ЛУНА Ричарда Линклейтера, СНЫ Мишеля Франко, КОНТИНЕНТАЛЬ’ 25 Раду Жуде и многое другое.

Фильмом открытия Берлинале станет лента Тома Тыквера СВЕТ (Das Licht), а сам фестиваль пройдет с 13 по 23 февраля.