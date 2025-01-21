Объявлена программа 75-го Берлинского кинофестиваля
Фильмом открытия станет лента Тома Тыквера «Свет»
Организаторы 75-го Берлинского кинофестиваля представили участников основной конкурсной программы грядущего смотра.
В секции будут соревноваться 19 картин. В их числе – ГОЛУБАЯ ЛУНА Ричарда Линклейтера, СНЫ Мишеля Франко, КОНТИНЕНТАЛЬ’ 25 Раду Жуде и многое другое.
Фильмом открытия Берлинале станет лента Тома Тыквера СВЕТ (Das Licht), а сам фестиваль пройдет с 13 по 23 февраля.
Основной конкурс
• АРИ, реж. Леонор Серай
• ГОЛУБАЯ ЛУНА, реж. Ричард Линклейтер
• БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО, реж. Лионель Байер
• СНЫ, реж. Мишель Франко
• МЕЧТЫ, реж. Даг Йохан Хёугеруд
• ЧТО ГОВОРИТ ТЕБЕ ЭТА ПРИРОДА, реж. Хон Сан Су
• ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО, реж. Ребекка Ленкиевич
• ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛИ НОГИ, Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛ, реж. Мэри Бронштейн
• КОНТИНЕНТАЛЬ’ 25, реж. Раду Жуде
• ПОСЛАНИЕ, реж. Иван Фунд
• МАМИН РЕБЕНОК, реж. Джоанна Модер
• ОТРАЖЕНИЕ В МЕРТВОМ АЛМАЗЕ, реж. Элен Катте и Бруно Форцани
• ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ, реж. Мэн Хо
• ЛЕДЯНАЯ БАШНЯ, реж. Люсиль Хаджихалилович
• ГОЛУБАЯ ТРОПА, реж. Габриэль Маскаро
• ВРЕМЕННАЯ МЕТКА, реж. Катерина Горностай
• ЧТО ИЗВЕСТНО МАРИЭЛЬ, реж. Фредерик Хамбалек
• ДЕВУШКИ НА ПРОВОДЕ, реж. Вивиан Цюй
• ЮНАН, реж. Амир Фахер Эльдин