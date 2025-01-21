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Объявлена программа 75-го Берлинского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

21 января 2025

Фильмом открытия станет лента Тома Тыквера «Свет»

Организаторы 75-го Берлинского кинофестиваля представили участников основной конкурсной программы грядущего смотра.

В секции будут соревноваться 19 картин. В их числе – ГОЛУБАЯ ЛУНА Ричарда Линклейтера, СНЫ Мишеля Франко, КОНТИНЕНТАЛЬ’ 25 Раду Жуде и многое другое.

Фильмом открытия Берлинале станет лента Тома Тыквера СВЕТ (Das Licht), а сам фестиваль пройдет с 13 по 23 февраля.

Основной конкурс
• АРИ, реж. Леонор Серай
• ГОЛУБАЯ ЛУНА, реж. Ричард Линклейтер
• БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО, реж. Лионель Байер
• СНЫ, реж. Мишель Франко
МЕЧТЫ, реж. Даг Йохан Хёугеруд
ЧТО ГОВОРИТ ТЕБЕ ЭТА ПРИРОДА, реж. Хон Сан Су
ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО, реж. Ребекка Ленкиевич
ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛИ НОГИ, Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛ, реж. Мэри Бронштейн
КОНТИНЕНТАЛЬ’ 25, реж. Раду Жуде
ПОСЛАНИЕ, реж. Иван Фунд
МАМИН РЕБЕНОК, реж. Джоанна Модер
ОТРАЖЕНИЕ В МЕРТВОМ АЛМАЗЕ, реж. Элен Катте и Бруно Форцани
ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ, реж. Мэн Хо
ЛЕДЯНАЯ БАШНЯ, реж. Люсиль Хаджихалилович
ГОЛУБАЯ ТРОПА, реж. Габриэль Маскаро
ВРЕМЕННАЯ МЕТКА, реж. Катерина Горностай
ЧТО ИЗВЕСТНО МАРИЭЛЬ, реж. Фредерик Хамбалек
ДЕВУШКИ НА ПРОВОДЕ, реж. Вивиан Цюй
ЮНАН, реж. Амир Фахер Эльдин

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