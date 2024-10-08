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Стал известен фильм открытия «Большого фестиваля мультфильмов»

Автор: БК

8 октября 2024

Смотр пройдет как в оффлайн, так и в онлайн-формате

Организаторы 18-го международного анимационного фестиваля «Большой фестиваль мультфильмов» представили фильм открытия грядущего смотра. Им стала лента китайская лента ШТОРМ Яна Чжигана.

По сюжету герои оказываются среди волшебного, пугающего и непредсказуемого мира, где поднимается со дна старинный корабль, полный душ умерших. Мировая премьера проекта состоялась на фестивале в Анси.

В этом году у «Большого фестиваля мультфильмом» будет сразу две версии: очная пройдет в Москве с 25 октября по 5 ноября, а онлайн, которая будет доступна на всей территории России – с 8 по 17 ноября. Зрителей смотра ждут три конкурсных программы – национальный и международный конкурс короткометражных фильмов, а также секция полнометражного кино.

Подробнее о программе грядущего смотра, куда вошли более четырехсот фильмов из 25 стран мира, можно узнать на официальном сайте.

Фото: кадр из фильма ШТОРМ

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