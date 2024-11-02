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Лика Бланк покидает пост генерального продюсера Киностудии им. Горького

Автор: БК

2 ноября 2024

Бланк возглавляла кинопроизводство в составе новой управленческой команды с 2019 года

В Продюсерского центре Киностудии им. М. Горького перестановки – генеральный продюсер Лика Бланк покидает свою должность.

«Благодарю генерального директора Киностудии Горького Юлиану Слащеву за оказанное доверие. За 5 лет мы создали множество качественных проектов, которые пополнили библиотеку легендарной студии. Настало время двигаться дальше, браться за новые проекты и откликаться новым вызовам!», – заявила она.

Бланк возглавляла кинопроизводство в составе новой управленческой команды Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького с 2019 года. За это время в том числе и под ее руководством вышло 66 игровых и неигровых фильмов, включая ко-продакшн, а это свыше 100 часов контента.

«Пять лет назад Лика Бланк вместе с новой командой пришла на киностудию, чтобы почти с нуля возродить собственное производство фильмов, сделать его современным. Это задача была непростой, но под руководством Лики обновленный Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького её решил. В свет вышли десятки замечательных игровых, документальных и научно-популярных фильмов, которые были отмечены наградами международных фестивалей и популярностью у зрителей. Мы благодарны Лике за работу и её вклад в совершенно новый этап развития легендарной московской студии», – сказала генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

Ожидается, что Лика Бланк продолжит карьеру в качестве продюсера собственных проектов – в частности, международных, многие из которых уже успешно запущены на тв и онлайн-площадках.

Фото: пресс-служба Киностудии им. М. Горького

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