Компания «План 9» заключит эксклюзивный контракт c «Атмосферой кино»

Об этом БК рассказал Роман Боричевич

Продюсерская компания Романа Боричевича «План 9» близка с эксклюзивному соглашению с кинопрокатчиком «Атмосфера кино». Об этом Роман Борисевич рассказал в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

«Мы пришли с Вадимом Ивановым к принципиальному соглашению, контракт в процессе подписания. Мне импонирует отношение команды «Атмосферы кино» к прокатываемым фильмам. Мало у кого встретишь столь высокий уровень заинтересованности. Они точно сделают все возможное с точки зрения маркетинга и росписи, чтобы фильм стал успешен в прокате. «Атмосфера кино» – одна из самых профессиональных команд на рынке и один из самых перспективнейших игроков, и я предвосхищаю результативное сотрудничество c ними», – отметил Борисевич.

В скором времени у компании «План 9» будут готовы к прокату романтическое фэнтези Алексея Попогребского САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА, триллер МЕДЕЯ Игоря Волошина по сценарию Василия Сигарева и космический фильм-катастрофа СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ Олега Уразайкина со звездой СЕРДЦА ПАРМЫ Александром Кузнецовым. Все эти проекты будет прокатывать недавно вышедшая на рынок компания «Атмосфера кино» под руководством Вадима Иванова и Николая Борункова.

«Эксклюзивное сотрудничество – это эффективная форма взаимодействия, когда партнер вовлечен и осведомлен на всех этапах производства картины. Вадим Иванов, еще будучи руководителем UPI, вел САМУЮ БОЛЬШУЮ ЛУНУ. Он читал сценарий, встречался с Алексеем Попогребским, видел рабочие материалы, консультировал нас. Собственно, поэтому мы так и уверены, что ЛУНА претендует на достойные сборы в прокате, так как она курировалась крупным прокатчиком с самого начала», – подчеркнул Борисевич.

Подробнее о работе над предстоящими премьерами и международных перспективах российского кино Роман Борисевич рассказал в большом интервью «Бюллетеню кинопрокатчика». Прочесть его смогут все подписчики рассылки БК, новый электронный выпуск которой станет доступен вечером в пятницу, 28 октября.

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