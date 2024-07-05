Кинофестиваль «Будем жить» продолжает прием заявок

Смотр пройдет в Москве с 15 по 25 августа

Организаторы XIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить» сообщили о том, что прием заявок на участие в смотре продлится до 20 июля.

К участию принимаются российские и зарубежные игровые полнометражные и короткометражные фильмы, документальные кинопроекты, а также сериалы российских онлайн-платформ.

Фестиваль, в этом году приуроченный к празднованию Дня российского кино и Году семьи, пройдет с 15 по 25 августа.