top banner

Кинофестиваль «Будем жить» продолжает прием заявок

Автор: БК

5 июля 2024

Смотр пройдет в Москве с 15 по 25 августа

Организаторы XIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить» сообщили о том, что прием заявок на участие в смотре продлится до 20 июля.

К участию принимаются российские и зарубежные игровые полнометражные и короткометражные фильмы, документальные кинопроекты, а также сериалы российских онлайн-платформ.

Фестиваль, в этом году приуроченный к празднованию Дня российского кино и Году семьи, пройдет с 15 по 25 августа.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кинообразование: как его получить и что делать потом
Подробнее
«Пилот-2024»: чистое любопытство
Подробнее
Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Головоломки 2» вновь оказался первым
Подробнее
«Иви» займется экранизацией романа «Последний день лета» Андрея Подшибякина
Подробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 июня 2024 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июля
Подробнее
Касса России: прокат вновь возглавили пиратские релизы
Подробнее
Стали известны победители премии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Подробнее
«Королевство» Татьяны Рахмановой получило две награды на кинофестивале в Греции
Подробнее
«Кинопоиск» раскрыл цифры просмотров аниме-проектов на сервисе
Подробнее
Стали известны победители международного кинофестиваля «Зеркало»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Самая большая луна» вырвалась вперед среди премьер
Подробнее
Студия Magic Factory приступила к работе над мультфильмом «Дюймовочка»
Подробнее
Okko рассказал о новинках июля
Подробнее
Кинофестиваль «Горький fest» представил внеконкурсную программу
Подробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 июля 2024 года
Подробнее
В Красноярском крае завершился III Международный форум кинопроизводителей
Подробнее
Сиквел «Битлджуса» откроет Венецианский кинофестиваль
Подробнее