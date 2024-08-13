«Будем жить» рассказал о премьерных показах грядущего фестиваля

Смотр откроется уже 15 августа

Уже 15 августа в Москве стартует ХIII Московский международный кинофестиваль «Будем жить». Организаторы смотра подробнее рассказали о премьерных показах, которые ждут зрителей.

21 августа в 20:00 состоится московская премьера комедии АННА И ВАНО. ВАННА И ВИНО Алекса Некто. Главный герой картины – молодой человек Вано, который с малых лет живет в столице и не думает о своих корнях. Когда в его жизни начинается череда сложностей, Вано вспоминает, что относится к знаменитой династии грузинских виноделов.

22 августа в 18:00 зрителей ждет дебютный показ драмеди ОСТРОВ ЮРЬЕВА Александра Баршака. Сюжет ленты строится вокруг москвича, внезапно решившего, что в его тело вселился дух известного советского капитана-дальневосточника Юрьева, и отправившегося через всю страну во Владивосток.

24 августа в 20:00 пройдет премьера криминальной драмы СОЛО Ярослава Карделло, рассказывающей об оперативнике, который уже не первый месяц расследует дело о загадочных покушениях на предпринимателей города.

Помимо этого, в рамках образовательной программы киношколы THEONEFILM состоится московская премьера фильма Анны Макеевой «Два брата». Сценарий короткометражного фильма написан по мотивам одноименной притчи Владимир Мегре.

Попасть на вышеупомянутые показы (как и на другие мероприятия смотра) можно по предварительной регистрации на странице фестиваля.

Напомним, что «Одна шестая» откроется семейной фантастикой ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА Антона Борматова.

Фото: кадр со съемок фильма АННА И ВАНО. ВАННА И ВИНО