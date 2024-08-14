top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фестиваль «Будем жить» представил мероприятия образовательной и деловой программ

Фестиваль «Будем жить» представил мероприятия образовательной и деловой программ

Автор: БК

14 августа 2024

В частности, в рамках смотра состоится круглый стол «Москва – столица креативных индустрий»

Организаторы ХIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить» рассказали о деловой и образовательной программе грядущего смотра – в частности, на его базе пройдут образовательные программы столичных киношкол. 

17 августа будет организован День открытых дверей от киношколы им. МакГаффина, а 18-го – День открытых дверей от киношколы «THE ONE FILM», в рамках которого пройдут премьерные показы двух короткометражных фильмов «Два брата» и «Аба и son».

Помимо этого, 25 августа участников и гостей фестиваля ждет круглый стол «Москва – столица креативных индустрий». Он будет посвящен доступным для кинематографистов возможностям в столице – Департамент культуры города Москвы и Агентство креативных индустрий представят площадки «Метмаш», кинопарк в Юрово, обновленные студии им. М. Горького и другие проекты, развиваемые при поддержке правительства Москвы.

Попасть на мероприятия фестиваля «Будем жить» можно по предварительной регистрации на странице фестиваля.

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Выборге стартовал кинофестиваль «Окно в Европу»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Бордерлендс» возглавил официальный прокат
Подробнее
Стали известны победители фестиваля «Одна шестая»
Подробнее
Netflix стал жертвой хакеров
Подробнее
Стриминг Disney+ впервые стал прибыльным
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 5–11 августа 2024 года
Подробнее
В бой идет один Шан-Чи: итоги второго квартала на телевидении
Подробнее
Предпродажи уикенда: экшн «Бордерлендс» подобрался к «Главному герою» и обошел «Бладшота»
Подробнее
РОСКИНО начинает прием заявок на участие в Dubai International Content Market
Подробнее
Касса четверга: лидером проката стал пиратский релиз «Дэдпул и Росомаха»
Подробнее
Apple заканчивает с широким кинопрокатом своих фильмов
Подробнее
Paramount Global начинает масштабные сокращения в связи с убытками
Подробнее
Фестиваль «Золотой ворон» подвел итоги минувшего смотра
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Бордерлендс» стартовал ниже ожиданий
Подробнее
В Выборге состоялось открытие 32-го фестиваля «Окно в Европу»
Подробнее
Касса России: пиратский «Дэдпул и Росомаха» лидирует с большим отрывом
Подробнее
Режиссер «Похороните меня за плинтусом» работает над байопиком о Жириновском
Подробнее
Выручка российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2024 года выросла на 42%
Подробнее

Новости по теме

«Будем жить» рассказал о премьерных показах грядущего фестиваля
Подробнее
Кинофестиваль «Будем жить» продолжает прием заявок
Подробнее