Фестиваль «Будем жить» представил мероприятия образовательной и деловой программ

В частности, в рамках смотра состоится круглый стол «Москва – столица креативных индустрий»

Организаторы ХIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить» рассказали о деловой и образовательной программе грядущего смотра – в частности, на его базе пройдут образовательные программы столичных киношкол.

17 августа будет организован День открытых дверей от киношколы им. МакГаффина, а 18-го – День открытых дверей от киношколы «THE ONE FILM», в рамках которого пройдут премьерные показы двух короткометражных фильмов «Два брата» и «Аба и son».

Помимо этого, 25 августа участников и гостей фестиваля ждет круглый стол «Москва – столица креативных индустрий». Он будет посвящен доступным для кинематографистов возможностям в столице – Департамент культуры города Москвы и Агентство креативных индустрий представят площадки «Метмаш», кинопарк в Юрово, обновленные студии им. М. Горького и другие проекты, развиваемые при поддержке правительства Москвы.

Попасть на мероприятия фестиваля «Будем жить» можно по предварительной регистрации на странице фестиваля.

Фото: пресс-служба фестиваля