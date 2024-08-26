Стали известны победители кинофестиваля «Будем жить»

Гран-при за лучший фильм досталось драме «Рай под ногами матерей»

25 августа завершился ХIII Московский международный кинофестиваль «Будем жить».

Жюри игрового конкурса во главе с режиссером Джаником Файзиевым отдали гран-при за лучший фильм драме РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ Руслана Акуна.

Почетный приз Президента фестиваля получил фигурист Роман Костомаров. По окончании церемонии гостям был показан документальный фильм Михаила Щедринского РОМАН КОСТОМАРОВ: РОЖДЕННЫЙ ЗАНОВО.

Полный список победителей

• Гран-при кинофестиваля (за лучший фильм) – РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ, реж. Руслан Акун

• Лучшая режиссура (полнометражное игровое кино) – ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА, реж. Наур Гармелия

• Лучшая операторская работа (полнометражное игровое кино) – Каныбек Калматов (РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ, реж. Руслан Акун)

• Лучшая мужская роль (полнометражное игровое кино) – Рауль Кове (ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА, реж. Наур Гармелия)

• Лучшая женская роль (полнометражное игровое кино) – Виктория Толстоганова (ВЕРА, реж. Ира Волкова)

• Приз Председателя жюри (полнометражное игровое кино) – ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ, реж. Михаил Лукачевский

• Лучший документальный фильм, 1 место – ЖИВЫЕ, реж. Дмитрий Семибратов

• Лучший документальный фильм, 2 место – БЮРО, реж. Пабло Рохас

• Лучший документальный фильм, 3 место – ТАНЯ. ЛЕТО. ЗИМА, реж. Александр Авилов

• Первое место в номинации «Игровое короткометражное кино» и почетный сертификат по антипиратству от NRIS – «30 секунд», реж. Иван Соснин

• Второе место в номинации «Игровое короткометражное кино» и почетный сертификат по антипиратству от NRIS – «Разъезд», реж. Мария Меленевская

• Третье место в номинации «Игровое короткометражное кино» и почетный сертификат по антипиратству от NRIS – «неВечные», реж. Татьяна Жукова

• Приз Президента фестиваля – Роман Костомаров (РОМАН КОСТОМАРОВ: РОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ, реж. Михаил Щедринский)

• Приз жюри «За лучший дебют» (полнометражное игровое кино) – актер Михаил Слепцов, ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ, реж. Михаил Лукачевский)

• Специальный диплом жюри «За мечту» (документальное кино) – МИТИНА КУЗНЯ, реж. Марина Труш, Владимир Самородов

• Специальный диплом жюри героям фильма «За любовь» (документальное кино) – Оксана Домнина и Роман Костомаров, (РОМАН КОСТОМАРОВ: РОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ, реж. Михаил Щедринский)

• Специальный приз жюри «За лучшее визуальное решение» (короткометражное игровое кино) – «Тинатин», реж. Сэм Литовчин

• Специальный приз «За лучший сценарий» (короткометражное игровое кино) – Санжар Муродшайхов, Дониёр Ганиев («Кимоно», реж. Санжар Муродшайхов)

• Специальный приз «За лучший актёрский дуэт» (короткометражное игровое кино) – «От тебя пахнет пловом», актёры Илияс Абдырахманов, Андрей Титченко (Россия);

• Приз от Wanta Group за лучшую режиссуру (полнометражное игровое кино) – «Последняя цена», режиссер Наур Гармелия, Россия;

• Специальный диплом от RT. DOC «За надежду на возрождение после жизненных невзгод» (документальное кино) – «И жили они долго и счастливо или почему динозавры вымерли», реж. Дарина Умнова.

Фото: Данил Таштимиров