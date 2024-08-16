В Москве открылся кинофестиваль «Будем жить»

Специальный приз за развитие и продвижение образа Москвы в кино получил продюсер Гевонд Андреасян

15 августа в московском кинотеатре «Художественный» прошла торжественная церемония открытия ХIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить».

Гостями мероприятия стали директор Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, продюсеры Армен Ананикян, Гевонд Андреасян, Наталья Иванова, оператор Игорь Клебанов, актрисы Надежда Маркина, Светлана Камынина и многие другие.

Мероприятие началось с музыкального номера – президент фестиваля Евгений Герасимов вместе со своей внучкой Анастасией исполнил песню «Прекрасное далеко» из сериала «Гостья из будущего», где он сыграл робота Вертера.

Также в рамках церемонии открытия председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников вручил специальный приз за развитие и продвижение образа Москвы в кино продюсеру франшизы МАНЮНЯ Гевонду Андреасяну, который вышел на сцену вместе с исполнительницей главной роли в проекте – актрисой Екатериной Темновой.

Фильмом открытия «Будем жить» стала фантастическая лента ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА. Картину представили сценарист и писатель Андрей Геласимов, а также продюсер Ольга Рябышева.

Фестиваль, в этот раз приуроченный к празднованию Дня российского кино и Году семьи, пройдет в столице до 25 августа.

Фото: Данил Таштимиров