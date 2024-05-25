Джордж Лукас остался недоволен новыми «Звездными войнами» от Disney

Создатель франшизы рассказал об этом на Каннском кинофестивале

Создатель ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН Джордж Лукас поделился своими мыслями насчет новых фильмов франшизы на творческой встрече со зрителями в рамках Каннского кинофестиваля. По словам режиссера, картины от Disney потеряли многие заложенные в сагу идеи.

«Я был единственным, кто действительно понимал, что такое ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ… Я знал этот мир, потому что в нем столько всего. Силу, например. Ее вообще никто не понимал. В новых фильмах, которые были сделаны после того, как я продал Lucasfilm, многие идеи, заложенные в оригинальные картины, потерялись. Но так бывает. Если ты что-то отдаешь, то ты это отдаешь», – заявил Лукас.

Режиссер также высказался на тему своего решения о доработке оригинальных фильмов трилогии при помощи новых цифровых технологий, что было воспринято многими поклонниками франшизы в штыки.

«Я твердо убежден, что любой кинематографист имеет право на то, чтобы его фильм был таким, каким он хочет его видеть. Когда мы выпустили оригинальную версию картины на LaserDisc, все очень разозлились и сказали, что она выглядит ужасно. Я ответил, что прекрасно это знаю, потому что так оно и было», – подчеркнул постановщик.

Напомним, что уже сегодня, 25 мая, Джордж Лукас получит «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.

Фото: официальный сайт Каннского кинофестиваля