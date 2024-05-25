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Джордж Лукас остался недоволен новыми «Звездными войнами» от Disney

Автор: Илья Кувшинов

25 мая 2024

Создатель франшизы рассказал об этом на Каннском кинофестивале

Создатель ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН Джордж Лукас поделился своими мыслями насчет новых фильмов франшизы на творческой встрече со зрителями в рамках Каннского кинофестиваля. По словам режиссера, картины от Disney потеряли многие заложенные в сагу идеи.

«Я был единственным, кто действительно понимал, что такое ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ… Я знал этот мир, потому что в нем столько всего. Силу, например. Ее вообще никто не понимал. В новых фильмах, которые были сделаны после того, как я продал Lucasfilm, многие идеи, заложенные в оригинальные картины, потерялись. Но так бывает. Если ты что-то отдаешь, то ты это отдаешь», – заявил Лукас.

Режиссер также высказался на тему своего решения о доработке оригинальных фильмов трилогии при помощи новых цифровых технологий, что было воспринято многими поклонниками франшизы в штыки.

«Я твердо убежден, что любой кинематографист имеет право на то, чтобы его фильм был таким, каким он хочет его видеть. Когда мы выпустили оригинальную версию картины на LaserDisc, все очень разозлились и сказали, что она выглядит ужасно. Я ответил, что прекрасно это знаю, потому что так оно и было», – подчеркнул постановщик.

Напомним, что уже сегодня, 25 мая, Джордж Лукас получит «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.

Фото: официальный сайт Каннского кинофестиваля

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