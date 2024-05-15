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Мэрил Стрип получила почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале

Автор: Илья Кувшинов

15 мая 2024

Актриса приехала на фестиваль впервые с 1989 года

14 мая в рамках церемонии открытия 77-го Каннского кинофестиваля была вручена первая награда смотра – «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство из рук Жюльет Бинош получила Мэрил Стрип.

Французская актриса назвала Стрип «международным сокровищем» и заявила, что она «изменила взгляд на кино».

В своей благодарственной речи 74-летняя обладательница премии «Оскар» поблагодарила организаторов Каннского кинофестиваля, которые пригласили ее впервые с 1989 года – тогда Стрип получила награду за лучшую женскую роль в фильме КРИК В ТЕМНОТЕ.

«Когда я последний раз была в Каннах, то уже стала матерью троих детей, и мне скоро должно было исполниться 40 лет. Тогда я думала, что моя карьера уже завершена. В то время подобное не казалось чем-то экстраординарным. Единственная причина, по которой я сейчас здесь – это очень талантливые творцы, с которыми я работала, включая мадам Президента», – сказала актриса, жестом указав на председателя жюри основного конкурса Грету Гервиг.

За свою почти 50-летнюю карьеру Мэрил Стрип 21 раз была номинирована на премию «Оскар», выиграв трижды – за роли в картинах КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА, ВЫБОР СОФИ и ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ.

Напомним, что награды за вклад в кинематограф в этом году также получат Джордж Лукас и анимационная студия Ghibli.

Фото: соцсети фестиваля

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