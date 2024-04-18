Студия Ghibli получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале

Впервые в истории награда смотра будет вручена не человеку, а учреждению

Организаторы 77-го Каннского кинофестиваля объявили о том, что анимационная студия Ghibli получит «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.

Стоит отметить, что впервые в истории награда смотра будет вручена не человеку, а учреждению.

«Для меня большая честь и радость, что студия удостоена почетной «Золотой пальмовой ветви». Я хотел бы от всего сердца поблагодарить Каннский фестиваль. Сорок лет назад Хаяо Миядзаки, Исао Такахата и я основали студию Ghibli с желанием донести качественную анимацию до детей и взрослых всех возрастов. И хотя мы с Миядзаки значительно постарели, я уверен, что студия продолжит решать новые задачи под руководством молодых сотрудников, которые сохранят ее дух», – заявил соучредитель студии Ghibli Тосио Судзуки.

Последний, на данный момент, релиз Ghibli – анимационный фильм МАЛЬЧИК И ПТИЦА – продолжает свое шествие в прокате. Благодаря недавним успехам в Китае, мировая касса проекта составляет уже $294,2 млн.

77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Фото: официальный сайт смотра