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Дональд Трамп планирует подать в суд на создателей байопика «Ученик» с Себастьяном Стэном

Автор: Илья Кувшинов

21 мая 2024

Мировая премьера лента состоялась на Каннском кинофестивале 20 мая

Вчера, 20 мая, на Каннском кинофестивале состоялась мировая премьера байопика УЧЕНИК Али Аббаси, рассказывающего о ранних годах жизни Дональда Трампа. По словам представителя штаба, миллиардера Стивена Чунга, бизнесмен планирует подать в суд на авторов картины. Об этом сообщает Deadline.

«Мы подадим иск, чтобы разобраться с ложными утверждениями этих обманщиков. Этот мусор – чистая выдумка, которая преподносит давно развенчанную ложь в качестве сенсации. Этот «фильм» – преднамеренная клевета, и он не должен увидеть свет, потому что не заслуживает места даже в секции распродаж скоро закрывающегося магазина с DVD-дисками. Ему место в мусорном контейнере», – заявил Чунг.

В числе причин называется сцена, в которой бывший президент в исполнении Себастьяна Стэна насилует свою первую жену Ивану (Мария Бакалова). Сама бывшая миссис Трамп рассказывала об этом в показаниях о разводе в 1989 году, однако несколько десятилетий спустя (в 2015-м) отказалась от своих слов.

Ранее против картины также выступил миллиардер Дэн Снайдер, ставший одним из инвесторов фильма. Стоит отметить, что у УЧЕНИКА пока еще нет американского прокатчика.

Фото: кадр из фильма УЧЕНИК

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