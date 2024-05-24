Снятый в России короткометражный фильм получил приз на Каннском кинофестивале

Лента «Из окна сквозь стену» Аси Сегалович удостоилась второго места в секции La Cinef

На Каннском кинофестивале назвали победителей в секции La Cinef (бывшая Cinefondation) для студентов киношкол. На официальном сайте смотра сообщается, что второе место досталось короткометражному фильму «Из окна сквозь стену» Аси Сегалович.

Снятая в России лента рассказывает о картографе, которая сталкивается с молодым человеком, сбежавшим из психоневрологической лечебницы. Главные роли в картине исполнили Евгений Степовой, Марина Машинская, Александр Семенов, Нина Буйлова, Армен Степанян.

В секции La Cinef участвовали 18 студенческих фильмов, отобранных из 2 263 заявок, поступивших из 555 киношкол по всему миру. Стоит отметить, что лента Сегалович представляла там Школу искусств Колумбийского университета.

Фото: кадр из фильма «Из окна сквозь стену»