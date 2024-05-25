Стали известны победители 77-го Каннского кинофестиваля

Главную награду получил фильм «Анора»

77-й Каннский кинофестиваль объявил победителей. Главную награду смотра, «Золотую пальмовую ветвь», получил фильм АНОРА Шона Бейкера, главные роли в котором исполнили Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

Гран-при досталось ленте ВСЕ, ЧТО МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СВЕТОМ Паял Кападии.

Председателем жюри основного конкурса в этом году выступила режиссер и актриса Грета Гервиг.

Обладателем главного приза в секции «Особый взгляд» стал фильм ЧЕРНАЯ СОБАКА Гуань Ху. Почетные награды за вклад в кинематограф в этом году получили Джордж Лукас, Мэрил Стрип и анимационная студия Ghibli.

Список победителей

• «Золотая пальмовая ветвь» – АНОРА

• Гран-при – ВСЕ, ЧТО МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СВЕТОМ

• Лучший режиссер – Мигел Гомеш (БОЛЬШОЙ ТУР)

• Приз жюри – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

• Специальный приз жюри – Мохаммад Расулоф (СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА)

• «Золотая камера» за лучший дебют – АРМАНД

• Лучший сценарий – Корали Фаржеа (СУБСТАНЦИЯ)

• Лучшая женская роль – Адриана Пас, Зои Салдана, Карла София Гаскон, Селена Гомес (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Лучшая мужская роль – Джесси Племонс (ВИДЫ ДОБРОТЫ)

• Лучший короткометражный фильм – «Человек, который не мог хранить молчание»

• Приз ФИПРЕССИ – СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА

Фото: соцсети фестиваля