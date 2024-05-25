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Стали известны победители 77-го Каннского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

25 мая 2024

Главную награду получил фильм «Анора»

77-й Каннский кинофестиваль объявил победителей. Главную награду смотра, «Золотую пальмовую ветвь», получил фильм АНОРА Шона Бейкера, главные роли в котором исполнили Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

Гран-при досталось ленте ВСЕ, ЧТО МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СВЕТОМ Паял Кападии.

Председателем жюри основного конкурса в этом году выступила режиссер и актриса Грета Гервиг.

Обладателем главного приза в секции «Особый взгляд» стал фильм ЧЕРНАЯ СОБАКА Гуань Ху. Почетные награды за вклад в кинематограф в этом году получили Джордж Лукас, Мэрил Стрип и анимационная студия Ghibli.

Список победителей
• «Золотая пальмовая ветвь» – АНОРА
• Гран-при – ВСЕ, ЧТО МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СВЕТОМ
• Лучший режиссер – Мигел Гомеш (БОЛЬШОЙ ТУР)
• Приз жюри – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• Специальный приз жюри – Мохаммад Расулоф (СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА)
• «Золотая камера» за лучший дебют – АРМАНД
• Лучший сценарий – Корали Фаржеа (СУБСТАНЦИЯ)
• Лучшая женская роль – Адриана Пас, Зои Салдана, Карла София Гаскон, Селена Гомес (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Лучшая мужская роль – Джесси Племонс (ВИДЫ ДОБРОТЫ)
• Лучший короткометражный фильм – «Человек, который не мог хранить молчание»
• Приз ФИПРЕССИ – СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА

Фото: соцсети фестиваля

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