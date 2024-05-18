Фрэнсис Форд Коппола осудил голливудскую студийную систему

Режиссер считает, что киноиндустрия перестала снимать хорошее кино

На Каннском кинофестивале состоялась премьера фантастического эпика Фрэнсиса Форда Копполы МЕГАЛОПОЛИС – первой за 13 лет работы режиссера, которую он профинансировал самостоятельно. На пресс-конференции 85-летний постановщик поделился своими мыслями насчет голливудской студийной системы, заявив, что, возможно, ей осталось недолго существовать.

«Я боюсь, что киноиндустрия стала больше похожа на людей, которых нанимают для выполнения долговых обязательств, потому что у студий огромные долги. Их работа не заключается в том, чтобы снимать хорошее кино – они, скорее, стараются убедиться, что смогут выплатить свои долговые обязательства. Очевидно, что у новых компаний вроде Amazon, Apple и Microsoft много денег, поэтому не исключено, что время больших студий закончено. Многих студий, замечательных студий, которые существовали годами, просто вскоре может не стать», – заявил Коппола.

После премьеры в минувший четверг, 16 мая, МЕГАЛОПОЛИС вызвал спорную реакцию зрителей – в частности, в связи с некоторыми шокирующими сценами. Тем не менее, лента заслужила семиминутную овацию по окончании показа.

Стоит отметить, что у проекта с бюджетом около $120 млн до сих пор нет американского прокатчика – еще в марте инсайдеры заявляли, что фильм Копполы, который тот мечтал снять почти 40 лет, обладает нулевым коммерческим потенциалом.

Тем не менее, на данный момент МЕГАЛОПОЛИС обзавелся прокатчиками во Франции, Великобритании, Испании и Италии, а также получил официальное соглашение с IMAX – корпорация уже выделила ленте экраны по всему миру. Прокатная судьба ленты в России пока неизвестна.

Фото: соцсети фестиваля