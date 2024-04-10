Джордж Лукас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале

Создателя «Звездных войн» наградят на церемонии закрытия смотра

Организаторы 77-го Каннского кинофестиваля объявили о том, что 25 мая в рамках церемонии закрытия смотра Джордж Лукас получит «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.

Стоит отметить, что на эту дату также приходится 47-я годовщина выхода дебютного фильма франшизы ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ – лента стартовала ограниченным числом экранов в США 25 мая 1977 года.

Сам Лукас признался, что Каннский кинофестиваль всегда занимал особенное место в его сердце – с момента, когда его первая картина THX-1138 была отобрана для показа в секции «Двухнедельник режиссеров». «С тех пор я возвращался на фестиваль множество раз по разным поводам как сценарист, режиссер и продюсер. Для меня настоящая честь – получить это особое признание, оно много значит для меня», – заявил он.

77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Фото: кадр со съемок фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ СИТХОВ