«Второй акт» Квентина Дюпье откроет Каннский кинофестиваль

Премьерный показ картины состоится 14 мая

Организаторы 77-го Каннского кинофестиваля назвали фильм открытия смотра – им стала новая работа Квентина Дюпье ВТОРОЙ АКТ.

Главные роли в абсурдистской комедии в четырех частях исполнили Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель и Рафаэль Кенар.

Премьерный показ картины состоится 14 мая после церемонии открытия во Дворце фестивалей. Выход ВТОРОГО АКТА во французский прокат запланирован на этот же день.

Напомним, что конкурсная программа 77-го Каннского кинофестиваля будет объявлена 11 апреля.

Последняя, на данный момент, работа Дюпье – комедия ДААААААЛИ! о причудливом гении Сальвадора Дали выйдет в российский прокат 9 мая.

Фото: кадр из фильма ВТОРОЙ АКТ