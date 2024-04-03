«Второй акт» Квентина Дюпье откроет Каннский кинофестиваль
Автор: БК
3 апреля 2024
Премьерный показ картины состоится 14 мая
Организаторы 77-го Каннского кинофестиваля назвали фильм открытия смотра – им стала новая работа Квентина Дюпье ВТОРОЙ АКТ.
Главные роли в абсурдистской комедии в четырех частях исполнили Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель и Рафаэль Кенар.
Премьерный показ картины состоится 14 мая после церемонии открытия во Дворце фестивалей. Выход ВТОРОГО АКТА во французский прокат запланирован на этот же день.
Напомним, что конкурсная программа 77-го Каннского кинофестиваля будет объявлена 11 апреля.
Последняя, на данный момент, работа Дюпье – комедия ДААААААЛИ! о причудливом гении Сальвадора Дали выйдет в российский прокат 9 мая.
Фото: кадр из фильма ВТОРОЙ АКТ
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