top banner

«Второй акт» Квентина Дюпье откроет Каннский кинофестиваль

Автор: БК

3 апреля 2024

Премьерный показ картины состоится 14 мая

Организаторы 77-го Каннского кинофестиваля назвали фильм открытия смотра – им стала новая работа Квентина Дюпье ВТОРОЙ АКТ.

Главные роли в абсурдистской комедии в четырех частях исполнили Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель и Рафаэль Кенар.

Премьерный показ картины состоится 14 мая после церемонии открытия во Дворце фестивалей. Выход ВТОРОГО АКТА во французский прокат запланирован на этот же день.

Напомним, что конкурсная программа 77-го Каннского кинофестиваля будет объявлена 11 апреля.

Последняя, на данный момент, работа Дюпье – комедия ДААААААЛИ! о причудливом гении Сальвадора Дали выйдет в российский прокат 9 мая.

Фото: кадр из фильма ВТОРОЙ АКТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
«Ненормальный»: уехать в Китай, чтобы найти себя
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28–31 марта
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреля
Подробнее
Okko рассказал о новинках апреля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 марта 2024 года
Подробнее
Минкультуры планирует усилить меры против пиратского показа фильмов в кинотеатрах
Подробнее
Касса четверга: «Летучий корабль» продолжает лидировать
Подробнее
Звезда «Постучись в мою дверь» сыграет в турецком ремейке «Холопа»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Ненормальный» обгоняет «Дыхание»
Подробнее
Московский международный кинофестиваль объявил программу и жюри
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Okko вновь оштрафован на 1 млн рублей демонстрацию ЛГБТ*-контента
Подробнее
Фонд кино продлил прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2024 году
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Летучий корабль» вновь в лидерах
Подробнее
Касса России: «Летучий корабль» продолжает лидировать
Подробнее
В России будет создан Коммерческий фонд развития кино и анимации
Подробнее
Кантемир Балагов был удостоен премии Chanel Next Prize
Подробнее
Кинолаборатория «Профессия – продюсер» завершила отбор на участие
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках апреля
Подробнее