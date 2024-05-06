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Сотрудники Каннского кинофестиваля планируют начать забастовку из-за разногласий по поводу зарплаты

Автор: Илья Кувшинов

6 мая 2024

Пока неизвестно, как долго и когда именно она будет проходить

Грядущий Каннский кинофестиваль может быть омрачен масштабной забастовкой сотрудников смотра. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на открытое письмо группы «Коллектив работников кинофестивалей» (Collectif des précaires des festivals de cinéma).

В группу входят около 200 сотрудников французских смотров – это работники Каннского кинофестиваля, кинорынка Marché du Film, параллельных секций «Двухнедельник режиссеров» и «Неделя критики», а также сторонних фестивалей со всей Франции. Среди потенциальных участников забастовки – киномеханики, сотрудники пресс-службы и администраторы.

Основными причинами грядущей забастовки называются «неадекватные» заработные платы, не учитывающие сверхурочные часы работы, а также отсутствие системы страхования от безработицы для работников кинофестивалей – французская программа Intermittence de Spectacle поддерживает сотрудников индустрии развлечений, работающих по краткосрочным контрактам, однако не распространяется на киносмотры.

Группа еще не сообщила, как долго и когда именно будет проходить забастовка, однако утверждается, что ее представители уже консультируются с федерацией профсоюзов аудиовизуальных и культурных мероприятий CGT Spectacle.

77-й Каннский кинофестиваль должен открыться 14 мая.

Фото: соцсети фестиваля

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