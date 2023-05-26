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Драма «Зона интересов» с успехом разошлась на множество рынков после премьеры в Каннах

Автор: Никита Никитин

26 мая 2023

Новая работа Джонатана Глейзера стала одним из хитов фестиваля

Историческая драма Джонатана Глейзера ЗОНА ИНТЕРЕСОВ вызвала огромный интерес байеров со всего мира после своей премьеры в Каннах, сообщает Variety. Лента, посвященная мирному быту коменданта Освенцима в период Второй Мировой войны, собрала целый ворох положительных рецензий от международной прессы после показа в основном конкурсе смотра.

Картина была продана на рынки Австрии и Германии (Leonine), Бенилюкса (Cineart), Франции (BAC), Греции (Spentzos), Италии (I Wonder), Японии (Happinet Phantom Studios), Скандинавии (SF Studios), Испании (Elastica) и Швейцарии (Filmcoopi). В Польше, стране, где происходят события фильма, дистрибьютором ленты выступит компания Gutek.

ЗОНА ИНТЕРЕСОВ поставлена Джонатаном Глейзером по собственному сценарию. Фильм основан на романе британского писателя Мартина Эмиса, книга была выпущена в 2014 году. Писатель скончался 19 мая, ровно в день премьеры фильма в Каннах. Главные роли в картине исполнили Кристиан Фридель и Сандра Хюллер.

Картина произведена на средства американской компании A24, британской студии Film4 и поддерживаемой Леном Блаватником Access Entertainment. Выпуском картины в США займется A24.

Фото: кадр из фильма ЗОНА ИНТЕРЕСОВ.

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