Китайский бокс-офис снизится на 27% к концу 2024 года

Аналитики прогнозируют, что общая касса составит $5,69 млрд

Некогда бурно развивавшийся кинотеатральный бизнес в Китае пошел на спад – по сообщению The Hollywood Reporter, общий доход от продажи билетов в кино в КНР в этом году снизился на 22%.

Подобные результаты представляют внушительное падение по сравнению с прошлым годом, когда казалось, что китайский рынок наконец-то восстановился после эпидемии коронавируса – тогда сборы выросли на 83% год к году и составили $7,73 млрд.

По словам Рэнса Пау, президента консалтинговой компании Artisan Gateway, которая специализируется на азиатском бокс-офисе, кассовые сборы в Китае за 2024 год упадут на 27% и составят $5,69 млрд. Если сравнивать данные цифры с пиковыми показателями за 2019 год, то результат выглядит еще печальнее – тогда общий бокс-офис в стране составил $9,2 млрд.

Самыми кассовыми местными картинами в стране в 2024 году стали драма ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО РАЗ ($479,6 млн) и спортивная комедия ПЕГАС 2 ($468,9 млн).

Кинематографисты и аналитики предполагают, что за резким падением доходов стоит целый ряд факторов, но на самом деле никто до конца не уверен, что именно пошло не так. По мнению Пау, по кинотеатрам сильно ударила популярность местных видеоплатформ и соцсетей, вроде Douyin, Bilibili, Xiaohongshu, а также летняя Олимпиада в Париже – местная аудитория осталась дома смотреть телевизор.

Режиссер Цзя Чжанкэ, в свою очередь, отмечает увеличение среднего возраста китайского кинозрителя с 22 до 26 лет. Это может быть связано со значительным спадом в местной экономике за последние 10 лет – в июле 2024 года уровень безработицы среди молодежи от 16 до 24 лет превысил 17%.

Доходы американского кино в Китае за первые 11 месяцев этого года составили $797,3 млн, что на 68% меньше, чем показатели того же 2019 года – тогда они превысили $2,5 млрд. Аналитики отмечают, что на цифры повлияло не только сокращение числа голливудских картин в прокате, но и ухудшение геополитических отношений между двумя странами – последнее сильно ударило по восприятию населением американской развлекательной продукции.

В числе наиболее популярных американских картин в Китае оказались ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ ($132,2 млн), ЧУЖОЙ: РОМУЛ (110,2 млн) и ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ ($72 млн, прокат продолжается).

Фото: кадр из фильма ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО РАЗ