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Участникам CinemaCon-2022 показали фильм «Топ Ган: Мэверик»

Автор: Никита Никитин

29 апреля 2022

В рамках конвента компания Paramount провела презентацию проектов

На прошедшей в рамках CinemaCon 2022 презентации студии Paramount представители кинотеатров смогли раньше всех посмотреть долгожданный сиквел с Томом Крузом ТОП ГАН: МЭВЕРИК. Демонстраторы были вознаграждены за свое долгое терпение, ведь им пришлось ждать выхода картины без малого два года. В итоге лента была встречена с абсолютным восторгом. Мировая премьера фильма состоится 4 мая в Сан Диего, после чего его презентация пройдет в рамках Каннского кинофестиваля. В кинотеатрах Северной Америки ТОП ГАН: МЭВЕРИК появится 28 мая.

Презентация мейджора началась с выступления рэп-трио J.J. Fad, исполнившего хит «Supersonic». После глава внутренней дистрибуции Paramount Крис Аронсон, любящий разыгрывать публику, появился на сцене в очках и больших усах, которые носит злодей СОНИКА Доктор Роботник в исполнении Джима Кэрри. Вместе с Аронсоном в презентации также принял участие руководитель Paramount Брайан Роббинс. Топ-менеджеры обратили внимание, что каждый из четырех релизов студии, вышедших с начала года, а именно хоррор КРИК, комедия ЧУДАКИ НАВСЕГДА, приключенческий ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД и семейный СОНИК В КИНО 2, начинал прокат с первой строчки бокс-офиса. Следующим в этом ряду, судя по всему, станет сиквел ТОП ГАНА. Аронсон отметил, что хотя кинотеатры и вернулись к полноценной работе, время успокоиться полностью еще не пришло, так как окончательное восстановление рынка еще впереди. Аронсон призвал владельцев кинотеатров пойти на встречу студиям: «Помогите нам помочь вам». Брайан Роббинс, впервые принимаший участие в CinemaCon, вслед за Аронсоном подтвердил, что Paramount продолжает верить в потенциал большого экрана. «Кинотеатральные релизы – краеугольный камень нашего бизнеса», – отметил Роббинс.

Главным открытием презентации стал новый фильм автора ЛА-ЛА-ЛЭНДА Дэмьена Шазелла под названием BABYLON. Картина рассказывает о золотом веке кинематографа, когда в конце двадцатых был осуществлен переход от немого кино к звуковому. Брэд Питт и Марго Робби играют легендарных кинозвезд того времени Джона Гилберта и Клару Боу, а Тоби Магуайр предстанет в фильме в образе самого Чаплина. Уже по актерскому составу можно догадаться, что Шазелл попытался создать своеобразный микс хитов ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ и ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ, в которых ставка на участие крупных звезд оправдалась. Кроме Питта, Робби и Магуайра в фильме играют Кэтрин Уотерстон, Макс Мингелла, Самара Уивинг, Оливия Уайлд, Спайк Джонз и многие другие.

После этого Брайан Роббинс перешел к блоку фильмов с Томом Крузом, которого он назвал самым важным партнером студии и «самым трудолюбивым и смелым исполнителем в Голливуде». Сам Круз не смог присутствовать на презентации, так как прямо сейчас идут съемки очередной МИССИИ: НЕВЫПОЛНИМА в Южной Африке. Участники CinemaCon увидели видеообразщение с его участием, которое он записал прямо из кабины самолета. Гости презентации смогли посмотреть трейлер седьмой части шпионской части экшн-франшизы, которая выйдет через год в июле. Картина получила подзаголовок DEAD RECKONING: PART 1.

Также на презентации бегло был заявлен проект DUNGEONS&DRAGONS: HONOR AMONG THIEVES с участием Криса Пайна и Мишель Родригес. Новый проет имеет мало общего с бестолковой киноадаптацией известной ролевой игры 2000 года.

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