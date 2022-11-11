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Sony обсуждала возобновление выпуска фильмов в России летом 2022 года

Автор: Никита Никитин

11 ноября 2022

БК стали известны подробности внутренней организации компании «Контент-клуб»

Возглавляемая Антоном Сиренко компания «Контент-клуб», которая пришла на смену российскому юрлицу Sony Pictures Productions and Releasing, – с юридической точки зрения не новая компания, а переименованная и сменившая финальных бенефициаров структура, ранее известная всему рынку как Sony Pictures. Поэтому «Контент-клубу» перешли все обязательства и права по договорам компании SPPR, в том числе в отношении цифровых прав на контент. 

Источник БК подтвердил, что еще в июле существовала вероятность, что Sony вернет на российский рынок свой контент, но при этом не будет присутствовать в России как юридическое лицо – к тому моменту «Контент-клуб» уже был зарегистрирован. Однако перевести работу компании на внекорпоративные рельсы не удалось. Не исключено, что данная возможность будет реализована в дальнейшем, как только поменяется политический климат. Но наиболее вероятен вариант развития событий, когда голливудский контент сначала вернется на российский онлайн-рынок и лишь затем на кинотеатральный.

Среди прочего, в компании подтвердили долги кинотеатров перед дистрибьютором за прокат фильма Sony АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ. Это самый кассовый релиз 2022 года в России, его сборы почти достигли 1,6 млрд рублей. Долги кинотеатров «исчисляются суммой в несколько сотен миллионов рублей», причем главными неплательщиками являются крупные сети. Руководство компании пока не торопится подавать судебные иски, надеясь урегулировать ситуацию переговорами в поисках устраивающего всех компромисса. Предполагается, что данное направление работы дистрибьютора займет не один месяц.

Команда сотрудников SPPR автоматически превратилась в команду «Контент-Клуба», за исключением тех работников, которые покинули территорию Российской Федерации. Руководство отделом маркетинга будет обновлено.

Первый кинотеатральный релиз «Контент-клуба» состоится в ближайшие три месяца, в феврале-марте 2023 года. В данный момент идет активное формирование пакета фильмов. Компания ведет переговоры о привлечении отдельных проектов, речь о заключении эксклюзивных контрактов с продакшнами пока не идет. Что касается зарубежного контента, то компания готова выпускать независимые иностранные релизы в рамках коллаборации с другими дистрибьюторами, однако самостоятельно заниматься закупками «Контент-клуб» не планирует.

Ожидается, что одним из основных направлений деятельности нового игрока рынка станет инвестирование в российское кино. В данный момент «Контент-клуб» располагает бюджетом в несколько сотен миллионов рублей, который готов предоставить анонимный совладелец компании. В сравнении с расходами крупных медиахолдингов на производство имеющиеся средства могут представляться ограниченными, однако это не отменяет важность этого направления для компании, подчеркнул наш собеседник. Также «Контент-клуб» как сторонний коммерческий инвестор готов рассматривать возможность участия в тех проектах, где часть бюджета будет предоставлять государство.

Прокатчик, безусловно, заинтересован в выпуске фильма ЛЕД 3. Предыдущие части франшизы снимались студией «Водород», входящей в холдинг «Национальная Медиа Группа», с участием Sony. Со слов нашего источника, пока нет понимания, кто именно будет прокатывать этот релиз, находящийся в стадии пре-продакшна, особенно после того, как на рынок вышла новая дистрибьюторская структура «НМГ Кинопрокат» во главе с Вадимом Смирновым.

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