CSTB.PRO.MEDIA представил полную программу форума

Он пройдет в столичном Loft Hall 25 и 26 февраля

Организаторы CSTB.PRO.MEDIA 2025 поделились расписанием мероприятий форума, который пройдет в столичном Loft Hall 25 и 26 февраля.

25 февраля

11:00 – 13:00 (Зал Montblanc) – Стратегическая сессия «Роль медиаиндустрии в текущей ситуации. Российский контент внутри страны и за рубежом»

13:15 – 13:45 (Зал Montblanc) – «Презентация исследования образа героя в российском кино и сериалах»

13:30 – 15:30 (Зал Ratusha) – Сессия «Активный рост ИИ в продакшене. Первые итоги»

14:00 – 15:30 (Зал Montblanc) – Сессия «Платное ТВ. Что движет рынок в 2025 году»

15:00 – 18:00 (Зал Wood) – Техническая сессия Case Study

• 15:00 – 15:15 – Доставка видео без боли: 15 лет кейсов

• 15:15 – 15:30 – Как мы DPDK внедряли: сокращаем затраты и улучшаем производительность при росте трафика.

• 15:30 – 15:45 – Конвергенция в управлении медиа: как создать гибкую, быструю и подвижную систему управления медиа с минимальными затратами аппаратного обеспечения.

• 15:45 – 16:00 – Миграция и обработка данных в проектах внедрения системы медиапланирования эфира Бродвью.

• 16:00 – 16:15 – Хранение и доставка видеоконтента: делать самим или положиться на партнеров? Опыт KION.

• 16:15 – 16:30 – Как маркетплейс «Медиабаза» меняет медиаиндустрию.

• 16:30 – 16:45 – Замещение контента без транскодирования (Форвард Сплайсер).

• 16:45 – 17:00 – Как провести трансляцию конференции на 15000 зрителей в 6 потоков без сбоев. Опыт прямых трансляции крупных конференций Яндекса на Cloud Video.

• 17:00 – 17:15 – Ошибки в потоках IPTV (MPEG-TS, HLS): виды, причины, влияние на просмотр, методы контроля.

• 17:15 – 17:30 – Умное телепроизводство: комплексная автоматизация телеканала ТВЦ.

• 17:30 – 17:45 – VS Control – SCADA-система для телекома.

• 17:45 – 18:00 – Экосистема для ТВ-производства: МАМ, ньюсрум, инжест, плейаут.

15:30 – 16:30 (Зал Montblanc) – Сессия «Тоже ТВ, но другое»

16:00 – 18:00 (Зал Ratusha) – Сессия «Тренды интерактивной рекламы. Эволюция инструментов»

26 февраля

10:30 – 12:00 (Зал Ratusha) – Панельная дискуссия «Как живут онлайн-кинотеатры на рынке растущих затрат и пока еще повышенном спросе зрителей»

12:00 – 13:00 (Зал Ratusha) – Сессия «Стриминговые сервисы: UGC и не только. Как правильно донести контент до зрителя»

12:00 – 17:30 (Зал Grace) – «День оператора»

• 12:00 – 13:30 – Пленарная сессия «Вопросы кибербезопасности. Как операторам защитить каналы связи и инфраструктуру от DDoS-атак»

• 13:30 – 13:45 – «Влияние операторов на формирование будущего поколения. Взгляд доктора психологии»

• 13:45 – 15:45 – Фестиваль PROMO FEST PAY TV

• 16:00 – 17:30 – Правовая сессия «Анализ изменений правового поля в 2024 году и каких новшеств ждать в 2025-м. Анализ рисков и видов ответственности операторов»

13:15 – 15:15 (Зал Ratusha) – Панельная дискуссия «Лидеры отечественной анимации. Продюсеры, которые создают бренды & бренды, которые создают продюсеры»

15:30 – 16:30 (Зал Ratusha) – Сессия «Мы ничего про них не знаем? Как создавать контент и продукты для современных детей»

Фото: пресс-служба форума