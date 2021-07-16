«Купе №6» находит американского и международного прокатчика

Участник основной конкурсной программы продолжающегося Канского фестиваля, продюсерский проект Сергея Сельянова, Натальи Дрозд-Макан, Юсси Рантамяки, Рийна Сильдоса и Ямила Венске КУПЕ №6 постепенно обретает прокатчиков на разных территориях. В России картина появится в кинотеатрах 28 октября, а ее релизом займется компания Sony Pictures Production and Realising. В свою очередь, на ряд значимых территорий права на фильм достались компании Sony Pictures Classics. Она выпустит фильм в Северной и Латинской Америке, Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

«КУПЕ №6 - это сокровище. Это один из замечательных фильмов о поездах, полный юмора, романтики и сюрпризов. Именно такие свежие истории кинозрители хотят смотреть прямо сейчас. Это один из лучших фильмов, которые мы видели здесь, в Каннах», - говорится в заявлении Sony Pictures Classics.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

16.07.2021 Автор: БК

Источник: The Hollywood Reporter